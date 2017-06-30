День Независимости в Витебске: выставки, интерактивные программы и праздничный концерт

В городе Витебске День Независимости стартует в 10:00 утра шествием воинских подразделений и трудовых коллективов. Около мемориального комплекса «Три штыка» продолжится праздничным митингом с торжественным возложением цветов к вечному огню.

Днем празднование переместится из центра в микрорайоны и на открытые площадки. Экстремальные аттракционы и зажигательные танцы – за порцией адреналина отправляемся в городские парки! А любителям семейного отдыха следует держать путь в культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо города Витебска «Двина», где запланировано увлекательное мероприятие под девизом «Папа, мама, я! Вместе – Беларусь и Я» с выставками, интерактивными программами и концертом. Витебляне смогут проявить и свои творческие способности, участвуя с 12:00 до 14:00 в конкурсе рисунка на асфальте на сценической площадке «Детской школы искусств №3 г. Витебска «Маладзiк».

Свою мощь и выносливость продемонстрирует военная техника МЧС. А для желающих прокатиться с ветерком в течение всего дня будет организована незабываемая экскурсия на теплоходе по Двине.

Вечерняя программа праздника снова соберет жителей и гостей северной столицы в самом сердце города. Здесь состоится концерт «За сильную и процветающую Беларусь». Без пяти одиннадцать горожане подхватят общереспубликанскую акцию «Споем гимн вместе». И ровно в 23:00 «мирное небо» засияет искрами праздничного салюта.

