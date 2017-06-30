В праздновании Дня Независимости в Могилеве задействуют десять площадок

В Могилеве День Незавиcимости венчает череду праздников. Накануне, несколько дней, город масштабно отметит свой 750-летний юбилей. Но могилевчане уверены: силы праздновать обязательно останутся..

Программа главного государственного праздника в городе рассчитана с утра до позднего вечера. Начнется все здесь – на Буйничском поле. Именно в этом месте летом 41-го ковалась слава Красной армии. Именно здесь советские бойцы вместе с ополченцами дали серьезный отпор врагу и 23 дня стойко сдерживали мощные силы Вермахта. Утром 3-его июля в память о тех, кто не пожалел свои жизни за свободу своей земли пройдет митинг.

Ну а далее празднование плавно переместиться в центр города. Ленинская улица. Шестичасовой марафон национальной культуры. Песни, танцы, национальные блюда – дегустации и продажа.

Всего в праздновании Дня Незавимости в Могилеве задействуют десять площадок. Например, здесь на площади Звезд во время концертной программы назовут победителей конкурса на лучшую песню о Могилеве. Эти же песни уже вечером прозвучат на главной сцене праздника на площади Славы. Под аккомпанемент оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Леонида Иванова споют известные белорусские и российские артисты. Какие именно? Организаторы пока держат имена в секрете.

В общенациональной акции «Споем гимн вместе» могилевчане традиционно участвуют активно. И в этот раз его будут исполнять сразу в двух местах – на обоих берегах Днепра. Ну а кульминацией праздника станет праздничный фейерверк.