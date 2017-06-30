Более двух тысяч человек примут участие в параде ко Дню Независимости в Гродно

В Гродно 3-го июля праздник мощно заявит о себе с самого утра. Здесь на площади Ленина в 10:00 начнётся митинг и шествие-парад, как уверяют организаторы, впервые такого масштаба. В нём примут участие более двух тысяч человек.

Помимо военной техники, по центру города проедет фирменный транспорт различных служб региона от карет скорой помощи до новейших машин ЖКХ. Стройными колоннами пройдут войска Западного оперативного командования, работники предприятий, спортсмены, артисты. Во время шествия увидят зрители и демонстрацию достижений всех районов области. Завершит парад мотоколонна с государственными флагами Беларуси.

Буквально в двух шагах от парада – на площади Тызенгауза – можно будет не только оценить мощь белорусской армии, но даже её потрогать. Боевые машины, артиллерийские орудия, миномёты – здесь развернётся выставка военной техники. Желающих угостят и солдатской кашей.

А на прогулку по старинной брусчатке пешеходной улицы Советской пригласят уличные музыканты, мимы и шаржисты. В День Независимости исторический центр превратиться в музыкальный Бродвей.

Парк Жилибера объявят зоной детства. На сцене – концерт юных артистов, возле центрального фонтана – патриотические рисунки на асфальте. Впервые здесь удивят конкурсом плетения косичек на пони.

Площадь Советская станет одним большим рестораном под открытым небом. На глазах посетителей оркестр МЧС устроит плац-концерт, автоклубы добавят тюнинга, а рыцари вызовут на средневековый турнир. Вечером все желающие запустят в небо воздушные шары с записками о своих мечтах.

Завершится праздник символично – на Кургане Славы. Город присоединиться к республиканской акции «Споём день Победы вместе». И акцент дня – красочный салют. Кстати, в непривычном исполнении. Каком – пока держится в тайне. Это будет сюрприз.