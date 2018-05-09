В финал «Евровидения-2018» Alekseev не вышел

Новости Беларуси. Ночью в Лиссабоне завершился первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2018». К сожалению, представляющий Беларусь украинский певец Alekseev, в финал не попал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За победу 8 мая боролись 19 исполнителей. Только 10 из них прошли квалификацию. «Евровидение-2018» без Alekseeva. Представитель Беларуси в финал не прошёл