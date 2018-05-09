В финал «Евровидения-2018» Alekseev не вышел

Новости Беларуси. Ночью в Лиссабоне завершился первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2018». К сожалению, представляющий Беларусь украинский певец Alekseev, в финал не попал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ночью в Лиссабоне завершился первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2018». К сожалению, представляющий Беларусь украинский певец Alekseev, в финал не попал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За победу 8 мая боролись 19 исполнителей. Только 10 из них прошли квалификацию.
«Евровидение-2018» без Alekseeva. Представитель Беларуси в финал не прошёл
Второй полуфинал состоится 10 мая. Здесь встретятся участники из 18 стран, включая наших ближайших соседей – Россию и Украину.
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Финал «Евровидения 2018» начнется в субботу 12 мая, в 22:00 по минскому времени.