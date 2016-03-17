Алекс Дэвид, солист группы «ATLANTICA» и D.J. LEXA о новой песне и клипе с белорусской гимнасткой

У группы «ATLANTICA» вышел клип. Расскажите об этом.

Алекс Дэвид, солист группы «ATLANTICA»:

Это совершенно новая песня, которая даже ещё не попла на радио – «Mercury», это наш совместный проект с Алексеем – D.J. LEXA. Мы решили сначала видео, а затем уже музыка на радио. Современная музыка она существует все же благодаря видео. Это потрясающее видео: потрясающие декорации, потрясающая белорусская гимнастка – Елена Болотина, титулованная белорусская гимнастка по результатам различных соревнований. Режиссёром клипа выступил молодой, но уже известный режиссёр Максим Максимов.

Песня называется «Ртуть» – то есть ртуть как ощущение девушкой любви её молодого человека. Она никак не может поймать ту любовь. Непостоянство любви, ухаживаний.

Мне так хотелось видеть в клипе именно гимнастку. Мне казалось, что именно её пластика передаст это ощущение ртути, её формы: через мяч, через ленту, через её собственное тело… Через какие-то эмоции и движения, которые она там передает, – и мне кажется, что у неё это получилось.

Очень много споров по поводу английского языка...

Алекс Дэвид, солист группы «ATLANTICA»:

Мне кажется, что в русском языке – это не я.

D.J. LEXA, участник группы «ATLANTICA»:

Я сам, как продюсер, хочу сказать, что это абсолютно разные вещи: на русском языке и на английском языке. Это по-другому звучит человек. Алекс звучит по-английски так, как все его знают и любят, по-русски – это другое клише.

Алекс Дэвид, солист группы «ATLANTICA»:

Я себя не воспримаю так воспринимаю себя в английском. В английском мой голос может выразить какие-то определённые драматические моменты.