Минчанка создает репродукции полотен Марка Шагала из шерсти

Новости Беларуси. Работы великого Шагала облачили в войлок. Минчанка создает репродукции полотен знаменитого белорусского художника из шерсти. Мягкие на ощупь картины стали особым взглядом на творчество Марка Шагала. Необычность художественных копий в том, что они в отличие от известных шедевров не боятся прикосновений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Викентьевна показывает свою коллекцию шедевров. На стенах копии известных полотен любимого художника — Марка Шагала. Они так же живописны, как и оригиналы, вот только создала она их из войлока.

Людмила Тарасова, ремесленник:

Эту работу приятнее взять в руки. Она теплая. Даже сохраняет тепло моей руки.

Картина «День рождения» в шерстяном исполнении приобрела мягкость и выразительность, а «Продавец скота» получил особый колорит и новое звучание. Парящие над городом влюбленные, мотивы родной Беларуси, милой Франции и такие пронзительные глаза. Полотна ярчайшего авангардиста 20 века ожили в работах из войлока.

И если в музеях к шедеврам не дотронуться, то это те работы, которым прикосновения не только не вредят, но даже идут на пользу. Поэтому свои мягкие репродукции она не хранит под стеклом.

Людмила Тарасова, ремесленник:

Все трогают руками, я разрешаю, потому что в последствии оно заваривается до такой степени. Что можно и трогать, и тереть, и рисунок не меняется.

И если Шагал использовал кисти, масло, темперу и холст, то его последовательница рисует иглой по фланели, а краски заменила разноцветной шерстью. Искусство живописи войлоком называется фальцевание.

На создание одной работы может уходить несколько месяцев. Чтобы добиться точности ремесленница пользуется лупой, работает по ночам и оттачивает детали до дыр в ткани.

Людмила Тарасова, ремесленник:

Начинаешь все выдергивать, взгляд не тот, не получилось то, что хотел сказать автор и начинаешь заново работать.

А между тем у нашей героини планы грандиозные. Создать еще сотни репродукций полотен известного соотечественника. И воплотить в войлоке картины других знаменитых белорусов.