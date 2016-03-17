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Новый праздник в Витебске: 17 марта будут отмечать присвоение городу Магдебургского права

17 марта 2016 06:27
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Новости Беларуси. Витебск ввел новый праздник. Отныне каждый год 17 марта местные жители широко будут отмечать присвоение городу Магдебургского права. В Ратуше 17 марта пройдут лекции, из которых можно будет узнать об истории права на самоуправление и том, как экономика, культура и другие сферы развивались в вольных городах Великого княжества Литовского.

А 18 марта концертный зал «Витебск» перенесет своих посетителей в эпоху Средневековья. Музыканты порадуют публику народными балладами, воинскими песнями, а также популярными мелодиями того периода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Праздничные даты

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