42-летняя актриса Кэмерон Диас впервые вышла замуж

Новости США. Одна из самых известных блондинок Голливуда Кэмерон Диаc вышла замуж. Ее избранником стал 35-летний Бенджи Мэдден, солист группы Good Charlotte.

Церемония бракосочетания состоялась в Беверли Хиллз на территории особняка, принадлежащего актрисе.

Источник, близкий Диас и Мэдден:

Все было очень засекречено! Они старались, чтобы до последнего никто не догадался, что это свадьба. Соседям Кэмерон сказала, что это репетиция вечеринки Золотого глобуса.

И хотя торжество проходило в закрытом формате, и пара пыталась скрыть любую информацию о своих планах, в прессу всё же просочились некоторые подробности.

Подружками невесты стали ее коллеги: Николь Риччи, Дрю Бэримор, сестра актрисы – Чимен.

Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден (в интервью People):

Мы очень счастливы, что начинаем наш совместный путь в окружении родственников и друзей.

Ранее в своих многочисленных интервью Кэмерон признавалась, что замужество для нее далеко не главная цель в жизни. И даже сомневалась, удастся ли встретить человека, который сможет разделить ее взгляды.

Для Бенджи и Кэмерон это первый брак. По данным американской прессы, они начали встречаться в мае прошлого года. Кстати, за плечами голливудской блондинки многолетние отношения с актерами Джаредом Лето и Мэтом Диллоном и бурный роман с певцом Джастином Тимберлейком.

Кэмерон – 42, Бенджи – 35. Паре не раз указывали на разницу в возрасте. Молодоженов, к счастью, этот вопрос не смущает. Они отшучиваются: мол, что такое 7 лет разницы в возрасте, если мы любим друг друга.

Молодая красавица и опытный донжуан, Майкл Дуглас и Кэтрин Зетта Джонс, родились в одни день с разницей в 25 лет и составили одну из самых блистательных пар Голливуда. Счастливый брак. Зимой 1997 известный режиссер Андрей Канчаловский внезапно женился на Юлии Высоцкой, которая была младше его на 36 лет. Спустя несколько лет у них родилась дочь, а затем и сын. Счастливый брак. Но есть и другой пример. В 2005 году голливудская звезда Деми Мур удивила общественность своим новым избранником, которым стал актер Эштон Катчер, младше ее на 16 лет. Но вскоре брак распался.

Как часто разновозрастные пары переступают порог Минского городского Дома Бракосочетаний, чтобы официально оформить отношения и зацементировать чувства?

И зачем люди создают семью с тем, кто гораздо старше или гораздо младше их? Ответы на эти и другие вопросы искали в ток-шоу «Такова судьба» на СТВ. Смотрите видео.