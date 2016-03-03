Балетная пачка: завораживающий танец, продолжение балерины, связь со зрителем...

Грациозность. Словно порхающая на сцене, балерина сравнима с лебедем или снежинкой. Такой неповторимый эффект достигается не без помощи специального костюма – балетной пачки.

Этот наряд в 1839 году впервые надела легендарная балерина – Мария Тальони.

Пачки признаны визуально вытягивать образ балерины. Тонкие швы не должны быть заметны зрителю.

Ольга Тимоховцева – мастер своего дела. Годы работы научили ее четко понимать, как выигрышно и грамотно смоделировать костюм.

Считается, чем легче костюм, тем удобнее балерине. Радиус пачки зависит роста танцовщицы. В среднем он составляет 48 см.

Обычно, во время пошива требуется три примерки. Молнии и пуговицы не используются. Предпочтение крючкам, которые располагаются в шахматном порядке.

Пачки бывают разных видов, что дает мастерам просторное творчество.

Характер пачки зависит от спектакля. Часто балерина принимает участие в создании своего костюма.

Пачка должна быть – второй кожей, продолжением балерины.

Пачки передают атмосферу удивительного, завораживающего танца. Эти костюмы способны сделать фигуру исполнителя более понятной и звучащей. Они – одни из проводников мыслей между творцами и зрителями.