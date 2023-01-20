Издательство «Беларусь» презентовало 2 книги о белорусских художниках. Чем интересны новинки?

Серия «Славутыя мастакі з Беларусі» основана в 2012 году. Автором идеи и координатором проекта является генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь Владимир Иванович Прокопцов. За этот период, с 2012 года, вышло более 40 книг.

Мы очень долго думали, какого же формата должна быть эта серия. И решили, что это должны быть небольшие книги, чтобы они были доступны и чтобы сохранялось качество иллюстраций. Потому что, помимо текстового материала, который содержит вступительную статью, которая рассказывает о жизни и творчестве художников, здесь содержится большой ряд иллюстративных работ.

Анжела Садовская: Книга издана на трех языках. И если говорить об этих двух книжных новинках, об этих известных художниках (Леониде Щемелеве и Викторе Громыко), хочется отметить, что у них была очень непростая судьба. Это были два фронтовика. Их творчество во многом отражает тему Великой Отечественной войны. Картины этих художников пронизаны болью, которую они пронесли через всю свою жизнь, потому что такое забыть нельзя. При этом многие картины отражают любовь к родной земле.

Главная тема нашего издательства и то, что мы стремимся показать, – красота нашей земли. Мы прославляем и знакомим читателей с ее известными людьми, соотечественниками. И мы считаем, что тема любви к Родине, которую раскрывают художники на своих полотнах, вдохновит наше молодое поколение изучать свою родную землю, знакомиться с ней, путешествовать по Беларуси. Также Беларусь будет привлекать и зарубежных гостей, которых очень много приезжает. Это раскроет новые моменты истории, познакомит с нашей культурой.

Эта серия, несмотря на то, что прошло уже более 10 лет (это большой срок для любого проекта), будет продолжаться, так как она имеет своих почитателей. У этой серии очень много коллекционеров, которые с нетерпением ждут выход каждой книги.