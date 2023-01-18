Выставка к 100-летию образования СССР открылась в Витебске. Экспозицию уже окрестили «машиной времени»

Новости Беларуси. В Витебске можно прочувствовать атмосферу эпохи Советского Союза. Здесь открылась выставка, посвященная 100-летию этого государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В экспозиции собраны предметы, которые наиболее ярко рассказывают о тех временах. Это, безусловно, фотографии, а еще импровизированный школьный класс и даже квартира 1970-1980-х годов. Виктор Пралич погрузился в эпоху.

Виктор Пралич, корреспондент:

Выставка, посвященная 100-летию Советского Союза, включает в себя около полутысячи экспонатов. Каждый из них пропитан своей неповторимой атмосферой. Экспозиция – отображение важнейших исторических этапов становления Витебщины.

В областном краеведческом музее под выставку «Эпоха великих свершений» отдали сразу несколько залов. Когда-то каждый из этих предметов был обыденным в жизни советского общества, а сегодня они уже экспонаты. Детские игрушки, фотоаппараты, телевизоры. Уместили даже интерьер советской квартиры, а также школьный класс. У поколения постарше это вызывает ностальгию, у молодых – удивление.

Артемий Василевич, заведующий отделом Витебского областного краеведческого музея:

Музей, конечно, не мог пройти мимо такой даты, как 100-летие образования Советского Союза, потом что за 69 лет, пока страна существовала, закладывались устои и культурные, и политические, и исторические, и промышленные, которые впоследствии дали путь развития современной Беларуси. Сегодня нет-нет, а все равно мы пользуемся не только памятью, но и какими-то достижениями Советского Союза.

К выставке готовились основательно. Организаторы экспозицией в первую очередь хотели показать особенности развития региона. Работа первых промышленных предприятий, открытие второго в стране театра, а также ударное восстановление Витебска в послевоенный период – застройка города целыми микрорайонами.