Иваново – столица бондарей. Посмотрите, как в местной школе искусств продолжают древнее ремесло

В этом уголке Полесья всегда звонко. Добро пожаловать в Иваново – столицу бондарей. Золото Беларуси. Ремесло с мужским характером.

Молоточек, и набиваем обручи, чтобы кадочка сжалась, все клепки сжались друг к другу плотненько. И будем вышлифовывать, доделывать до конца.

Сергей Олешко, учитель производственного обучения и технологий:

Надо делать ровненькие клепки, надо стараться, потому что будут трудности возникать. Потом уже этот результат мы складываем в остов.

Так рождаются бочки и кадки, а в руках умельцев дерево превращается в пышный виноград и забавных медвежат. Технологию передают из поколения в поколение. Она на олимпе культурного наследия. Это единственная школа бондарей в стране. А началось все с рыловичских мастеров, слава о которых гремела на все Полесье. Они обеспечивали качественной посудой соседние города и загружали в рыночные дни целые телеги добра.

Наталья Гацевич, директор Ивановской детской школы искусств народного декоративно-прикладного творчества:

Огромная разновидность бондарной посуды. В нашем регионе называется цебр, в России называется уша. В этой посуде заготавливали еду для домашнего скота. Дальше – дежа для засолки мяса и сала. Вчера к нам приходили первоклашки, им было очень сложно представить, что когда-то не было холодильника, банок стеклянных и вся продукция хранилась в деревянной посуде.

В музее можно прикоснуться к старинным инструментам и погрузиться в мир предков. Дежа, например, была в доме каждой хозяюшки, в ней замешивали тесто. Дуб использовали тот, на котором зимуют пожухлые листочки. Но это дерево во все времена было на вес золота. В целях экономии стали чередовать его с сосной и обязательно делали парное количество клепок. У полешуков дежа олицетворяла продолжение рода.

Это бочка для засолки, квашения капусты. Эта бочка сделана из ольхи. Для каждого продукта определенное дерево. Маслобойка делается из сосны, чтобы масло сбить. Если дубовое дерево, квасить капусту, овощи, яблоки.

Экологически чистый продукт, сделанный с душой, в XXI веке особенно ценен. Смолистая сосна, как и дуб, – универсальная долговечная порода. А вот для хранения масла и меда нет лучше липы, так как они впитывают посторонние запахи. Всем азам и тонкостям новое поколение обучают профи. Все учителя – отличные мастера и с радостью выполняют заказы для населения. В Иваново звонят со всей Беларуси, а значит, мастерство предков будет процветать. Урожай дипломов с фестивалей и выставок – лучшая награда.

Наталья Гацевич:

На данный момент в нашей школе занимается 99 детей. 12 девочек в классе художественной росписи по дереву, ну и остальные – мальчики. У нас такая школа, что они не сидят за партой сложа руки. Они работают, двигаются, общаются. Если теорию можно выучить, то практику выучить невозможно. Было испорчено огромное количество клепок, древесины, но это не напрасно, потому что мы все-таки научились этому делу.

Дмитрий Остапук:

Я делал мельницу, подарил крестной на день рождения.