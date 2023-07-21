Прямой эфир

«Кніга выхоўвае мускулы душы». Белорусский писатель представил новую сказку для детей

21 июля 2023 11:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Владимир Липский, автор книг:
Я трымаю ў руках сваю новую кніжку «Цімох ВохВох». Ён быў проста Цімох. Аднойчы прачнуўся, а мабільніка няма. Вох-вох, завохкаў хлопчык. Яго з таго часу пачалі зваць ВохВох. Шукалі ўсюды: ну дзе мабільнік? А тут канікулы, лета, трэба ехаць да бабулі.

Скажу па сакрэту. Бабуля выратавала Цімоха ВохВоха. Сябры мае, так пачынаецца мая казка пра Цімоха ВохВоха. Выдала гэтую кніжку «Народная асвета», і мне прыемна, што яна падабаецца дзецям. Бабуля замяніла тэлефон ВохВоху. Летам, калі вы паедзеце да бабулі, распытайце яе, якія былі цацкі ў іх бацькоў, як яны выхоўвалі дзяцей без тэлефонаў, без тэлевізара.

«Кніга выхоўвае мускулы душы». Белорусский писатель представил новую сказку для детей-1

Владимир Липский:
Гэтая кніжка, мне здаецца, павінна зацікавіць чытачоў тым, што яна якраз можа замяніць і камп’ютар, і мабільнік, і любую тэхніку. Кніга, як я лічу, глыбока перакананы ў гэтым, выхоўвае мускулы душы. Мне здаецца, што гэта самае галоўнае выхаванне дзяцей, падрастаючага пакалення.

Калі ёсць мускулы душы, то любы хлопчык, дзяўчынка захоча, каб былі фізічныя мускулы. Тады яму захочацца ведаць пра нашу Беларусь, вандраваць па Беларусі. Карыстайцеся кожным летнім днём і кожным днём увогуле вашага жыцця.

# Книги # Культура # Владимир Липский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что такое двойные дываны и как их начали делать в Гродненской области? История традиционного ремесла
19 июля 2023 17:39

Что такое двойные дываны и как их начали делать в Гродненской области? История традиционного ремесла

В минском ТЮЗе покажут премьеру спектакля по мотивам «Мастера и Маргариты» Булгакова
19 июля 2023 07:13

В минском ТЮЗе покажут премьеру спектакля по мотивам «Мастера и Маргариты» Булгакова

Более 60 пар в национальных костюмах. Посмотрите, как красочно проходит фестиваль народных танцев
17 июля 2023 15:22

Более 60 пар в национальных костюмах. Посмотрите, как красочно проходит фестиваль народных танцев