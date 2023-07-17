Более 60 пар в национальных костюмах. Посмотрите, как красочно проходит фестиваль народных танцев

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Приключения по васильковой столице продолжаются. Окунулись в историю народных костюмов и танцев.

Искусство объединяет, а васильковый фестиваль лишь подтверждает это. В веселом народном конкурсе сошлись более 60 пар разных возрастов. Одна страна, один и тот же танец, но разное исполнение.

Школа фольклорного танца. Мы занимаемся танцами на протяжении многих лет. Это наши корни, наша история, память. Если у человека нет прошлого, не может быть и настоящего. А нравятся нам все наши мясцовыя танцы.

Активные, талантливые и креативные – участники конкурса пляшут от души. Расшитые белорусским орнаментом костюмы дополняют каждое исполнение.

Елена Луковицкая:

Мы приехали из Полоцкого района, «Богатырский сельский Дом культуры». Будем удивлять традиционными полоцкими танцами.

Будзем танцычь народна-пабытовыя танцы. Розныя, глядзіце ўважліва. Танчыце разам з намі. Усё будзе добра!

В танцы я пришел от родителей, у моей мамы есть коллектив, где мы и занимаемся. Харизма, артистизм, чистота исполнения танца – залог получения наивысшего балла. Каждый участник мастерски отыгрывает свой номер.

Оцениваем, чтобы, во-первых, они танцевали свой адметны мясцовы танец, чем-то особенно отличающийся. Потом – чтобы они танцевали в народной манере. Тут не надо тянуть носочек, сильно топать ногами, ручку держать – по-народному. Смотрим, чтобы они танцевали, как раньше наши бабушки и дедушки, и чтобы танцевали с душой.

Когда душа рвется в пляс, то опыт и талант отходят на второй план. Танец объединяет всех, и участники конкурса это доказали.