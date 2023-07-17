Более 60 пар в национальных костюмах. Посмотрите, как красочно проходит фестиваль народных танцев

Эрика Лаврецкая, корреспондент:
Приключения по васильковой столице продолжаются. Окунулись в историю народных костюмов и танцев.
Эрика Лаврецкая, корреспондент:
Приключения по васильковой столице продолжаются. Окунулись в историю народных костюмов и танцев.
Искусство объединяет, а васильковый фестиваль лишь подтверждает это. В веселом народном конкурсе сошлись более 60 пар разных возрастов. Одна страна, один и тот же танец, но разное исполнение.
Школа фольклорного танца. Мы занимаемся танцами на протяжении многих лет. Это наши корни, наша история, память. Если у человека нет прошлого, не может быть и настоящего. А нравятся нам все наши мясцовыя танцы.
Активные, талантливые и креативные – участники конкурса пляшут от души. Расшитые белорусским орнаментом костюмы дополняют каждое исполнение.
Елена Луковицкая:
Мы приехали из Полоцкого района, «Богатырский сельский Дом культуры». Будем удивлять традиционными полоцкими танцами.
Будзем танцычь народна-пабытовыя танцы. Розныя, глядзіце ўважліва. Танчыце разам з намі. Усё будзе добра!
В танцы я пришел от родителей, у моей мамы есть коллектив, где мы и занимаемся.
Харизма, артистизм, чистота исполнения танца – залог получения наивысшего балла. Каждый участник мастерски отыгрывает свой номер.
Оцениваем, чтобы, во-первых, они танцевали свой адметны мясцовы танец, чем-то особенно отличающийся. Потом – чтобы они танцевали в народной манере. Тут не надо тянуть носочек, сильно топать ногами, ручку держать – по-народному. Смотрим, чтобы они танцевали, как раньше наши бабушки и дедушки, и чтобы танцевали с душой.
Когда душа рвется в пляс, то опыт и талант отходят на второй план. Танец объединяет всех, и участники конкурса это доказали.
Это огромная радость для тех, кто здесь живет, потому что в эту пятидневку город оживает, по-особенному чувствуют себя люди, которые видят Витебск каждый день. Но фестиваль – это совершенно другая атмосфера. Я за эти дни встретила здесь столько людей, с которыми не виделась, потому что живу и работаю в Минске. От одноклассников до ребят, с которыми играли вместе во дворе – все на фестивале и у всех замечательные эмоции.