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Более 60 пар в национальных костюмах. Посмотрите, как красочно проходит фестиваль народных танцев

17 июля 2023 15:22
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Эрика Лаврецкая, корреспондент:
Приключения по васильковой столице продолжаются. Окунулись в историю народных костюмов и танцев.

Более 60 пар в национальных костюмах. Посмотрите, как красочно проходит фестиваль народных танцев-1

Искусство объединяет, а васильковый фестиваль лишь подтверждает это. В веселом народном конкурсе сошлись более 60 пар разных возрастов. Одна страна, один и тот же танец, но разное исполнение.

Более 60 пар в национальных костюмах. Посмотрите, как красочно проходит фестиваль народных танцев-4

Школа фольклорного танца. Мы занимаемся танцами на протяжении многих лет. Это наши корни, наша история, память. Если у человека нет прошлого, не может быть и настоящего. А нравятся нам все наши мясцовыя танцы.

Более 60 пар в национальных костюмах. Посмотрите, как красочно проходит фестиваль народных танцев-7

Активные, талантливые и креативные – участники конкурса пляшут от души. Расшитые белорусским орнаментом костюмы дополняют каждое исполнение.

Более 60 пар в национальных костюмах. Посмотрите, как красочно проходит фестиваль народных танцев-10

Елена Луковицкая:
Мы приехали из Полоцкого района, «Богатырский сельский Дом культуры». Будем удивлять традиционными полоцкими танцами.

Более 60 пар в национальных костюмах. Посмотрите, как красочно проходит фестиваль народных танцев-13

Будзем танцычь народна-пабытовыя танцы. Розныя, глядзіце ўважліва. Танчыце разам з намі. Усё будзе добра!

Более 60 пар в национальных костюмах. Посмотрите, как красочно проходит фестиваль народных танцев-16

В танцы я пришел от родителей, у моей мамы есть коллектив, где мы и занимаемся.

Харизма, артистизм, чистота исполнения танца – залог получения наивысшего балла. Каждый участник мастерски отыгрывает свой номер.

Более 60 пар в национальных костюмах. Посмотрите, как красочно проходит фестиваль народных танцев-19

Оцениваем, чтобы, во-первых, они танцевали свой адметны мясцовы танец, чем-то особенно отличающийся. Потом – чтобы они танцевали в народной манере. Тут не надо тянуть носочек, сильно топать ногами, ручку держать – по-народному. Смотрим, чтобы они танцевали, как раньше наши бабушки и дедушки, и чтобы танцевали с душой.

Более 60 пар в национальных костюмах. Посмотрите, как красочно проходит фестиваль народных танцев-22

Когда душа рвется в пляс, то опыт и талант отходят на второй план. Танец объединяет всех, и участники конкурса это доказали.

Более 60 пар в национальных костюмах. Посмотрите, как красочно проходит фестиваль народных танцев-25

Это огромная радость для тех, кто здесь живет, потому что в эту пятидневку город оживает, по-особенному чувствуют себя люди, которые видят Витебск каждый день. Но фестиваль – это совершенно другая атмосфера. Я за эти дни встретила здесь столько людей, с которыми не виделась, потому что живу и работаю в Минске. От одноклассников до ребят, с которыми играли вместе во дворе – все на фестивале и у всех замечательные эмоции.

# Танцы # Культура # Эрика Лаврецкая # Фотофакт

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