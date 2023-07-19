В минском ТЮЗе покажут премьеру спектакля по мотивам «Мастера и Маргариты» Булгакова

Новости Беларуси. Театр юного зрителя приглашает на премьеру тех, кто старше 16. «Фантастическая сказка для взрослых» по мотивам романа Булгакова состоится в Минском ТЮЗе сегодня, 19 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это прочтение «Мастера и Маргариты» – совместная работа с театральным проектом «ТриТформаТ».
Автор инсценировки и режиссер-постановщик спектакля, а также его композитор – коллеги из Москвы – Татьяна Самбук и Дарья Гарбузняк. Историю об осуществлении заветной мечты, за которую приходится платить высокую цену, предварит концертная программа – в фойе театра прозвучат классические произведения в исполнении учащихся музыкальных учреждений столицы.
Премьера спектакля приурочена к юбилею директора театра, заслуженной артистки Беларуси Веры Поляковой-Макей.