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В минском ТЮЗе покажут премьеру спектакля по мотивам «Мастера и Маргариты» Булгакова

19 июля 2023 07:13
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Новости Беларуси. Театр юного зрителя приглашает на премьеру тех, кто старше 16. «Фантастическая сказка для взрослых» по мотивам романа Булгакова состоится в Минском ТЮЗе сегодня, 19 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это прочтение «Мастера и Маргариты» – совместная работа с театральным проектом «ТриТформаТ».

В минском ТЮЗе покажут премьеру спектакля по мотивам «Мастера и Маргариты» Булгакова-1

Автор инсценировки и режиссер-постановщик спектакля, а также его композитор – коллеги из Москвы – Татьяна Самбук и Дарья Гарбузняк. Историю об осуществлении заветной мечты, за которую приходится платить высокую цену, предварит концертная программа – в фойе театра прозвучат классические произведения в исполнении учащихся музыкальных учреждений столицы.

Премьера спектакля приурочена к юбилею директора театра, заслуженной артистки Беларуси Веры Поляковой-Макей.

# Театр # Культура # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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