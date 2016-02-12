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В Столбцовском районе реконструировали мельницу середины 19 века

12 февраля 2016 14:52
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Новости Беларуси. В Столбцовском районе предприниматели с помощью местной власти воссоздали мельницу середины 19 века. Здание было в плохом состоянии, почти разрушено. Но реконструкция, которую провели под наблюдением экспертов, придала ему прежний облик.

Привели в порядок и небольшой водоем, который находится рядом с мельницей. Восстановленное здание хозяева превратили в агроусадьбу, где каждый желающий может не только отдохнуть, но и познакомиться с историей Столбцовского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алла Гальперина, хозяйка агроусадьбы:
Три года мы занимались реставрацией ветряной мельницы. Это были тяжелые три года. При реконструкции мы сохранили весь наружный облик. Размеры окон, крыша… Мы ничего не поменяли. Первый этаж – кафе-гостиная, на втором этаже – хорошие комнаты с удобствами.

# Культура # Историко-культурные ценности Беларуси # Алла Гальперина

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