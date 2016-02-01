Книга стихов Максима Богдановича размером 1 мм на 1 мм и герб Беларуси в кедровой скорлупе презентованы в Минске

Новости Беларуси. Самые маленькие в мире сборник стихов Максима Богдановича и герб Беларуси 1 февраля пополнили музейный фонд страны. Экспонаты передал российский мастер микро-миниатюр Анатолий Коненко. Так, размер книги стихов всего миллиметр на миллиметр. А самый маленький герб Беларуси сумел поместиться и в скорлупку кедрового ореха.

Прочесть эту книгу можно, без преувеличения, только под микроскопом. Размер этого уникального во всех смыслах сборника стихов Максима Богдановича – всего миллиметр на миллиметр. Книга существует в единичном экземпляре. И все 18 стихотворений в ней автор выбирал лично.

Анатолий Коненко, художник-микроминиатюрист (Россия):

То, что я сделал, кого-то подтолкнет, потому что микроискусство как раз заставляет необычное увидеть в чем-то. И поэтому даже если вопрос у кого-то возникнет, почему Богданович, уже фамилия у него останется в голове.

В золотом переплете слова золотого классика: «Месяц круглы ўстаў на небе, блішчыць невысока…». Все прекрасно видно через микроскоп. Но полистать эту книгу сможет разве что дюймовочка.

Пожалуй, и для этой миниатюрной дамы из сказки книга будет слишком мала. С ростом-то три сантиметра Богдановича дюймовочка сможет прочесть только под увеличительным стеклом. Чтобы побить такой литературный рекорд, у мастера ушел не один месяц работы.

Анатолий Коненко, художник-микроминиатюрист (Россия):

Работы очень много, книга очень маленькая. Где-то месяца полтора-два.

Работы своеобразного тульского Левши Анатолия Коненко ценятся во всем мире. За миниатюрными книгами охотятся коллекционеры, его произведения выставляются в именитых музеях мира. Между тем, посмотреть на мини-сборник Максима Богдановича белорусы смогут в любое время. Автор подарил работу музейному фонду страны.

Олег Рыжков, директор Национального исторического музея Республики Беларусь:

Я хотел бы показывать эту уже, наверное, очередную реликвию нашу, нашей страны, наше достояние в Год культуры. Провести его, может быть, по областным музеям. Естественно, показать, презентовать ее в музее Богдановича.

В Минске Анатолий Коненко презентовал и миниатюрный герб Беларуси. Национальная символика поместилась в скорлупку кедрового ореха. Уникальный экспонат будет передан в музей современной белорусской государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Леневич, ведущий научный сотрудник дома-музея I съезда РСДРП:

Выставка подобного плана привлекает внимание людей различных социальных групп, по возрасту, сюда приходили и с маленькими детьми, дошкольного возраста, люди старшего поколения. То есть охват довольно широкий.

Сегодня привлечь внимание можно и нестандартным подходом к, казалось бы, вечному. Свежий взгляд на классику публике всегда интересен. Отсюда и рецепт: для успеха не обязательно изобретать велосипед – иногда его можно просто уменьшить.