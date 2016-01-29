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95 лет со дня рождения народного писателя Беларуси Ивана Шамякина

29 января 2016 09:40
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2016 год богат на юбилеи талантливых людей, которые прославили Беларусь на весь мир. Среди них – народный писатель Беларуси, общественный деятель, академик Национальной академии наук Беларуси – Иван Шамякин. Поговорим о жизни и творчестве, а также интересных моментах судьбы писателя с гостями программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – главным редактором журнала «Вясёлка», лауреатом Государственной премии, писателем Владимиром Липским и заведующей научно-экспозиционным отделом ГУ «Музей истории белорусской литературы» Ольгой Гуляевой.

# Культура # Белорусские писатели # Фотофакт # Владимир Липский

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