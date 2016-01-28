Новости Беларуси. Оружие сатиры 40-х годов представили 28 января в музее истории Великой Отечественной войны. Вместо винтовок и пистолетов – газеты, плакаты и карикатуры.

«Раздавим фашистскую гадину», «Партизанская дубинка», «Вожык». Всего более 150 оригинальных работ. Каждая из них иллюстрирует конкретные исторические события, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Павловская, заведующий отделом письменных и изобразительных источников Белорусского государственная музея Великой Отечественной войны:

Художники решили показать, что исчерпан уже потенциал мобилизационный, что у Гитлера не осталось уже практически никаких резервов, только мыши. И близится конец войны.

Наталья Филиппович, ведущий научный сотрудник отдела письменных и изобразительных источников Белорусского государственная музея Великой Отечественной войны:

Где было взять материалы? Сельчане помогали. Чаще всего на обоях, на тыльной стороне, на топографических немецких картах, на оберточной бумаге. Где угодно.

Экспозиция приурочена к 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Помимо газет и плакатов в зале музея можно увидеть «лесную типографию» и хронику военных лет.

Взглянуть на прошлое с другой стороны и поближе познакомится с творчеством народных мстителей посетители смогут до конца марта.