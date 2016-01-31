К 95-летию Ивана Шамякина: от сельского учителя до председателя Верховного Совета БССР

Новости Беларуси. От сельского учителя до председателя Верховного Совета БССР. Ивану Шамякину на этой неделе исполнилось бы 95. Народный писатель Беларуси стал летописцем двух эпох: советской и новейшего времени. Его романы «Глубокое течение», «Тревожное счастье», «Сердце на ладони» стали классикой литературы. Шамякин написал 130 книг, которые вышли общим тиражом в 25 миллионов экземпляров. Но главный роман его жизни – история любви Ивана Петровича и Марии Филатовны.

Почти на каждой фотографии – новый галстук. Шамякин привозил их из заграничных командировок и мог похвастаться большой коллекцией – более 100 штук. Должность обязывала выглядеть с иголочки. Он построил блестящую карьеру: от сельского учителя до председателя Верховного Совета БССР, более 20 лет работал в руководстве белорусского Союза писателей, его книги читали во многих странах мира на разных языках.

При Шамякине была большая писательская конкуренция. Вот что говорил о своих коллегах белорусский комедиограф, лучший друг Шамякина Андрей Макаёнак.

Андрей Макаёнак:

Если построить поэтов в шеренгу и рассчитаться на первый-второй, мы услышим: «первый, первый», первый, первый». Никто не скажет «второй».

Шамякин тоже был первым. Он создал целый пласт литературы. В советские годы его книги стали настоящими бестселлерами. «Глыбокая плынь», «Сэрца на далоні», «Пяшчотнае шчасце» – каждое название как своеобразный нерв – живой, человеческий, ощутимый. Истории он брал из жизни и как тонкий психолог переплетал характеры героев, войну, любовь и мирную жизнь, в которой эхом отдавалась та самая война.

Маргарита Касымова, режиссер х/ф «Глубокое течение»:

Роман Шамякина не пафосный, он земной. Очень человечный. Там нет высочайшего плана, стратегических проблем. Это роман о людях, о простых белорусах, которые в тяжелую годину встали за свою землю.

Критики назвали Шамякина летописцем двух эпох – советской и постсоветской. Его первый роман «Глубокое течение» экранизировали после смерти писателя, а в 1951 году за него он получил Сталинскую премию – по тем временам приличный гонорар. За него он построил дом в деревне и купил знаменитую «Победу».

Татьяна Шамякина, дочь И. П. Шамякина, заведующая кафедрой белорусской литературы филологического факультета БГУ, профессор:

Навучыўся вадзіць і яшчэ даволі невопытным вадзіцелем паехаў у Адэсу, павёз усю сем’ю. І там ён падбіў машыну сына Алексея Талстога.

Но в жизни мастера были не всегда победы. Он рано остался без родителей, прошел всю войну от Мурманска до Берлина. Свою первую повесть «Помста» писал на трофейной бумаге в Германии. С ней в конце 1945 года еще в гимнастерке впервые приехал в Минск на пленум писателей.

Самые счастливые годы Шамякиных прошли на Карла Маркса, 36. Здесь они жили 16 лет: с 1953 по 1969 годы. Этот дом можно назвать самым литературным в Минске, да и, пожалуй, во всей Беларуси. Только представьте: семья Шамякиных жила на четвертом этаже, напротив них – Иван Мележ. Над ними – Янка Брыль и Ян Скрыган. Под ними – Петр Глебка и детский писатель Василь Витка.

Неудивительно, что при таком соседстве и с таким окружением все дочери Ивана Шамякина выросли знатоками белорусского языка.

Татьяна Шамякина, дочь И. П. Шамякина, заведующая кафедрой белорусской литературы филологического факультета БГУ, профессор:

Таксама філолаг. Мама філолаг. Закончылі у пачатку 50-х гадоў філалагічны факультэт педінстытута.

Режиссер и оператор Владимир Цеслюк в 2000 году увековечил на пленке память о Шамякине. Последнее видеоинтервью писателя. Оно длилось больше двух часов. Иван Петрович заметно похудел. Не принимал лекарства и не скрывал, что не хочет жить без Марии Филатовны. Этому роману Шамякина завидовали многие коллеги-писатели: 58 лет супружеской счастливой жизни. За это время Иван Петрович написал больше, чем кто-либо из белорусских писателей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.