Кинофестиваль «Листопад» в Минске откроется 2 ноября

Новости Беларуси. «Мы любим кино» – под таким слоганом пройдет в Минске кинофестиваль «Листопад». 19 по счету он откроется 2 ноября. Программа форума, как и ранее, обещает быть насыщенной. В этом году режиссеры представят 74 картины из 35 стран мира. География от Канады до Австралии.

В состав жюри вошли известные деятели киноиндустрии: Кристин Уокер, Андрей Звягинцев и Галина Адамович.

В день открытия по красной ковровой дорожке во Дворец Республики пройдут Карен Шахназаров, Эммануил Витторган, Екатерина Стриженова, Гоша Куценко и другие звезды. Программу фестиваля откроет фильм Сергея Лозницы «В тумане» по произведению Василия Быкова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сукманов, программный директор Минского международного кинофестиваля «Листопад»:

Картины все очень яркие. Это фильмы, которые являются событием для последнего, минувшего киносезона, если мы говорим о новом кино. Это фильмы авторские, фильмы, которые созданы авторами, но с расчетом на широкую публику. Есть фильмы, которые действительно требуют такого определенного усилия над собой для того, чтобы выйти на один уровень диалога с автором, который предлагает какие-то серьезные вопросы. Есть фильмы более динамичные, есть фильмы более стилистические, но мы действительно постарались, чтобы не было ничего проходного.