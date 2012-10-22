В Бресте появился «Город моего будущего»

Новости Беларуси. В Бресте появился необычный и пока единственный в стране музей - «Город моего будущего». В экспозиции — прошлое, настоящее и перспективы города над Бугом. Разместился музейно-педагогический комплекс в лицее №1 имени Пушкина. Он уже принял первых посетителей. Сюда будут приходить на экскурсии ученики школ города. Основная цель музея — профессиональная ориентация и патриотическое воспитание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Семёнова, директор лицея №1 имени А.С.Пушкина:

Чтобы каждый ребёнок видел, что места для развития его творчества, для того, чтобы приложить свою энергию, не надо искать на стороне. Всё это здесь - на своей малой родине.

Алексей Боковец, ученик лицея №1 имени А.С.Пушкина:

Наш город и сейчас очень красивый. А в будущем он станет ещё красивее, ещё более интересным. Чтобы в нём жить. И я начинаю задумываться, что этому городу стоит посвятить свою жизнь, себя самого, работать на благо его.

Анжелика Туромша, ученица лицея №1 имени А.С.Пушкина:

Я хочу реализоваться именно в этом городе, принести ему пользу. Я верю в светлое будущее своего города.