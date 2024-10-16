Царские врата XIX века и древняя посуда. Что ещё посмотреть в музее на месте бывшего костёла?

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Выходной со знаком «вау!» Этот тур зажжет сердца эстетов и любителей этно. В Раубичах, на живописном холме разместился Музей белорусского народного искусства. Эксклюзив! Он находится в бывшем Крестогорском костеле.

По легенде, местному шляхтичу Лукашу Халяве во время страшной грозы на сосне явился образ иконы Божией Матери Млекопитательницы. Она спасла его от стихии, а люди поняли, что это знак свыше, и возвели сперва деревянный храм, а в 1862-м – каменный.

Геннадий Лисов, заведующий филиалом Национального художественного музея Республики Беларусь «Музей белорусского народного искусства»:

Во время Второй мировой войны было здание разрушено практически на 80 %. В 1972 году здесь началось строительство спорткомплекса «Раубичи», и руины хотели снести, чтобы они не портили эстетический вид. Но решением директора государственной галереи БССР Елены Аладовой, она написала письмо на имя Петра Машерова с предложением восстановить храм и сделать здесь Музей белорусского народного искусства. Сохранили первозданный облик, витражи, лестницы, была сделана пристройка для сотрудников музея. Также в пристройке располагается сувенирная лавка и выставочный зал для временных выставок.

Фольк-обзор начинаем с белорусского костюма. Приданое от мастериц собрали знатное. В галерее сияют праздничные наряды конца XIX – начала XX века. Одежда была визитной карточкой. По ней можно было узнать о семейном положении, социальном статусе и определить прописку! Вишенка гардероба – полесский строй, самый яркий и красочный.

Татьяна Андриевич, научный сотрудник филиала Национального художественного музея Республики Беларусь «Музей белорусского народного искусства»:

Девушки готовили эту одежду к свадьбе. Они вкладывали в создание одежды очень много времени, очень много своих усилий. Возможно, некоторые девушки читали заговоры, молитвы. Он был свадебным, а потом на всю жизнь становился праздничным. Костюмы Западного Полесья отличаются от остальных своей полосатостью. Говорят, что полоски на костюме – это прообраз дорог, рек, это поля, те же самые грядки, нити льна, крашеные и некрашеные.

Татьяна Андриевич:

У нас в коллекции музея есть такой кожух из Мотоля, Брестской области, Ивановский район. Эта одежда вышла за рамки местной и так понравилась многим жителям не только Беларуси и наших близких соседей, что стали приезжать в Мотоль и покупать белорусские, мотольские кожухи.

Белорусская скарбонка немыслима без соломки! Наши предки делали крыши, различные короба, плели пауков, шляпы, детские игрушки. Но если такие приветы из прошлого не редкость в наших музеях, то царские врата из иконостаса 1835 года – настоящая сенсация! Они были найдены в деревне Вавуличи Дрогичинского района. Шедевр народного искусства! Еще одна гордость – деревянный ковш XVI века. Такой один на всю страну!