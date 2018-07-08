«С этого начинается твое знакомство с этой вселенной»: Сергей Трофимов рассказал о своей малой родине

Новости Беларуси. Кульминацией первого дня «Купалья» в Александрии стала концертная программа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На праздничную площадку выходили таланты не только нашей страны. В течение нескольких часов свои хиты вместе с белорусскими артистами выполняли и друзья из-за границы. Языки разные, тема – общая.

Сергей Трофимов, певец (Россия):

Для меня малая родина – это моя Самотека. Это улица такая в центре Москвы, где я знаю каждый двор, каждую крышу, каждый угол. С этого начинается твое знакомство с этой вселенной.

Здесь потрясающие люди, потрясающая атмосфера, какая-то такая, знаете, добрая-добрая. Здесь как-то душой расслабляешься.