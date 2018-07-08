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«С этого начинается твое знакомство с этой вселенной»: Сергей Трофимов рассказал о своей малой родине

08 июля 2018 18:46
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Новости Беларуси. Кульминацией первого дня «Купалья» в Александрии стала концертная программа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«С этого начинается твое знакомство с этой вселенной»: Сергей Трофимов рассказал о своей малой родине-1

На праздничную площадку выходили таланты не только нашей страны. В течение нескольких часов свои хиты вместе с белорусскими артистами выполняли и друзья из-за границы. Языки разные, тема – общая.

«С этого начинается твое знакомство с этой вселенной»: Сергей Трофимов рассказал о своей малой родине-4

Сергей Трофимов, певец (Россия):
Для меня малая родина – это моя Самотека. Это улица такая в центре Москвы, где я знаю каждый двор, каждую крышу, каждый угол. С этого начинается твое знакомство с этой вселенной.

Здесь потрясающие люди, потрясающая атмосфера, какая-то такая, знаете, добрая-добрая. Здесь как-то душой расслабляешься.

# Фестиваль # Культура # Сергей Трофимов # Фотофакт

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