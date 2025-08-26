Хозяйства Минской области осваивают последние гектары с зерновыми

Национальный каравай продолжает прибавлять в весе. Хозяйствам Минской области осталось убирать 5 % площадей с зерновыми и рапсом. Аграрии используют каждую минуту, чтобы собрать урожай в срок и без потерь. На полях работают плечом к плечу – есть трудовые и семейные экипажи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Андрей Королько уверенно ведет по полю многотонный комбайн. Путь в профессию был предопределен: отец и дедушка тоже посвятили свою жизнь сельскому хозяйству. Поэтому парень решил продолжить семейную династию хлеборобов. Сейчас это его третья уборочная. И в нынешнюю жатву он показывает впечатляющие результаты: его рекорд – 135 тонн зерна за один день

Андрей Королько, механизатор сельхозпредприятия «Индустрия»:

Условия труда хорошие. Начинаем рабочий день с 7 часов: подготовка комбайна, заправка, обслуживание. Обслужили – сразу в поле. Как только роса сошла, сразу начинаем уборку. Если ночь хорошая, и ночью убирали, до 10-11 часов.