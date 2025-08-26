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Хозяйства Минской области осваивают последние гектары с зерновыми

26 августа 2025 14:55
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Национальный каравай продолжает прибавлять в весе. Хозяйствам Минской области осталось убирать 5 % площадей с зерновыми и рапсом. Аграрии используют каждую минуту, чтобы собрать урожай в срок и без потерь. На полях работают плечом к плечу – есть трудовые и семейные экипажи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Хозяйства Минской области осваивают последние гектары с зерновыми-2

Андрей Королько уверенно ведет по полю многотонный комбайн. Путь в профессию был предопределен: отец и дедушка тоже посвятили свою жизнь сельскому хозяйству. Поэтому парень решил продолжить семейную династию хлеборобов. Сейчас это его третья уборочная. И в нынешнюю жатву он показывает впечатляющие результаты: его рекорд – 135 тонн зерна за один день

Андрей Королько, механизатор сельхозпредприятия «Индустрия»:
Условия труда хорошие. Начинаем рабочий день с 7 часов: подготовка комбайна, заправка, обслуживание. Обслужили – сразу в поле. Как только роса сошла, сразу начинаем уборку. Если ночь хорошая, и ночью убирали, до 10-11 часов.

Хозяйства Минской области осваивают последние гектары с зерновыми-4

Рядом с Андреем работает его младший брат Владислав. Гул мотора и запах спелых колосьев знает хорошо. Ведь трудится с 16 лет. Так сложилось, что в этот раз они с братом работают не в одном экипаже, а по соседству. От этого особый азарт.

Подробнее в видеоматериале.

# Уборочная кампания

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