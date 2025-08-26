Парламент Литвы утвердил Ингу Ругинене новым премьером

Литовский парламент утвердил Ингу Ругинене, выдвинутую ЛСДП, премьер-министром страны. На внеочередном заседании за это отдали голоса 78 депутатов, 35 были против, а 14 воздержались, пишет ТАСС.

Ранее Ругинене занимала ранее пост министра труда и социальной защиты. Она призывала всех присутствующих в зале включиться в работу на благо людей Литвы.

Президент Литвы Гитанас Науседа, согласно процедуре, должен издать декрет о вступлении Инги Ругинене в должность, а также поручить ей формирование правительства.

Фото: Pinterest