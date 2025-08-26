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В Красноярском крае спасли рыбака, который дрейфовал на лодке с телом брата

26 августа 2025 14:17
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В Красноярском крае спасли рыбака, который дрейфовал на лодке с телом брата-0

В Красноярском крае рыбак несколько дней дрейфовал по реке Чулым с телом своего умершего брата, пишет РИА Новости.

Спасателям Шарыповского поисково-спасательного отряда поступила заявка о дрейфующей по течению резиновой лодке со сломанным мотором. Как стало известно, четыре дня назад братья отправились на рыбалку на моторной лодке. При этом они постоянно находились на связи с семьей. Во время же последнего разговора один из братьев сообщил племяннику о смерти родственника и поломке мотора. Племянник сразу же обратился в экстренные службы.

Рыбака спасли. В настоящее проводится проверка.

Фото: Pinterest

# ЧП

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