«Каждый год мы с семьёй готовим пельмени». Какие ещё необычные новогодние традиции соблюдают в разных странах

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Новый год – один их тех редких праздников, который единодушно отмечается всем семимиллиардным населением Земли. Но традиции празднования схожи, пожалуй, только в одном: в отсчете последних мгновений. Например, у шведов в канун Нового Года принято бить старую посуду, в Новом году – обновлять.

Раньше в Италии была такая новогодняя традиция: выбрасывать старый хлам из окон, но из-за травм прохожих от такого ритуала отказались.

Чопорные англичане в своем ларце традиций хранят встречу Нового года у башни Биг-Бен в шумной компании и под звуки салюта.

В Японии у входа в дом принято оставлять веточку сосны, тем самым призывая божество, которое гарантирует плодородие. Испанцы сопровождают наступление Нового года поеданием винограда: по ягодке на каждый удар. Тому, кто успеет съесть все двенадцать – обязательно повезет. И хоть на улице снега нет, города украшают всевозможными гирляндами и огнями.

Минск тоже нарядился к встрече Нового года. На площадях стоят зеленые красавицы, на проспектах и улицах зажигаются огни. В домах пахнет печеньем и мандаринами. Впрочем, у каждого свои предновогодние ритуалы. Сегодня мы в гостях у семьи Кунцевичей.

Александр Кунцевич:

Каждый год у нас есть традиция: мы с семьей готовим пельмени. Пельмени – это командный вид спорта, в котором важны все компоненты: и тесто, и мясо, и люди, которые его делают. Самое главное – руки и настроение.

В четыре пары рук дело спорится быстро. Ну, а дальше дело за малым – все это отварить. А пока малыши уминают за обе щеки пельмени с маслом, мама Людмила рассказывает еще об одном предновогоднем ритуале.

На Рождество все дружно едут к бабушке. Там, уже по вековому обычаю, каждый год готовят двенадцать постных блюд. Стол украшают сеном – в память о яслях, в которых родился Иисус. Людмила Соколова:

Именно в праздничный день на весь стол раскладывается сено, моя бабушка так делала и мама так делает. Это признак достатка в семье. Тарелочки шатаются и детям это весело, это так здорово.

Музыка, веселье, танцы и песни – до сих пор неотъемлемый атрибут любого застолья большой и дружной семьи. Людмила Соколова:

Мой дедушка просто сидел за столом, отрывал кусочек клееночки с краю, и он играл такие мелодии на листике вот этой клеенки.

Праздничный стол в наши дни более разнообразный: у нас есть и креветки, и лобстеры, и ветчина. А вот во времена СССР приходилось довольствоваться традиционными блюдами, среди них: оливье, селедка под шубой, мимоза и заливная рыба.