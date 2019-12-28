«Очень много движения, энергии». Какой самый сложный танец – рассказывают участники Венского бала во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Минск присоединяется к традиции проведения знаменитых Венских балов. Грандиозному действу отдан Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Танцевальная программа включает полонез, кадриль, польку и, конечно, знаменитый венский вальс Иоганна Штрауса. Сопровождать бал, как это принято, будут распорядитель и танцмейстер. За происходящим наблюдает корреспондент Алена Сырова.

Алена Сырова, корреспондент:

Во Дворце Независимости все готово к проведению первого в Беларуси Венского бала. Обычно строгий и официальный зал во Дворце Независимости, где принимают самых важных гостей, где проходят важные политические события, сегодня преобразился до неузнаваемости: здесь много живых цветов и предметов интерьера – все по канонам Венских балов. Это неудивительно, ведь традиция Венского бала занесена в Список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Сами участники (а их около трех сотен) готовились на протяжении нескольких месяцев, прошли очень строгий отбор, курсы этикета и, естественно, курс танцев. Ну и тщательно подбирались наряды. Что касается нарядов, тут тоже все строго регламентировано: кавалеры – во фраках, смокингах и парадной форме, а дамы – непременно в платьях в пол светлых оттенков: нежно-розовых, голубых, в белом – только дебютантки. Именно полонезом дебютантов откроется Венский бал. С каким настроением вы во Дворце Независимости?

– Волнительное настроение, очень волнительно участвовать на таком мероприятии. Алена Сырова:

Говорят, очень много новых танцев мы сегодня увидим, все-таки программа Венского бала это предполагает. Скажите, какой из них для вас оказался самым сложным? – Я занимался танцами, но на балах еще не участвовал, поскольку дебютант здесь. Наверное, для меня это левый поворот, здесь нас обучили ему. Вальс Венский именно. Алена Сырова:

А для вас?

– Я тоже долгое время занимаюсь танцами. Было, конечно, сложно выучить какие-то новые направления. Очень много движения, энергии нужно вкладывать.