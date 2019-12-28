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«Здесь начнётся настоящее волшебство». Когда посмотреть спектакль «Волшебная шкатулка Деда Мороза» в Верхнем городе

28 декабря 2019 19:29
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Новости Беларуси. В новогоднюю атмосферу погрузился Верхний город. Там открывается сезон праздничных спектаклей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Волшебная шкатулка Деда Мороза» (так называется программа) будет проходить дважды в день. Юным зрителям обещают много интерактива, участие профессиональных актеров и современные спецэффекты.

С подробностями корреспондент Яна Шипко.

«Здесь начнётся настоящее волшебство». Когда посмотреть спектакль «Волшебная шкатулка Деда Мороза» в Верхнем городе-1

Яна Шипко, корреспондент:
Представления в таком формате Минск еще не видел. Это будет настоящие перформанс, очень фееричный, с элементами пиротехники. В лучших традициях настоящей музыкальной шкатулки сцена развернется, и здесь будет происходить очень короткое – всего 13 минут, – но красочное действо. Режиссер Елена Родионова расскажет подробности этой постановки.

«Здесь начнётся настоящее волшебство». Когда посмотреть спектакль «Волшебная шкатулка Деда Мороза» в Верхнем городе-4

Елена Родионова, режиссер постановки:
Это своего рода арт-объект. Музыкальное, пиротехническое, светодиодное шоу, в котором задействованы артисты. И когда откроется «Волшебная шкатулка Деда Мороза», здесь начнется настоящее волшебство. Чтобы это понять и ощутить всю глубину новогодних чудес, нужно прийти и посмотреть. Представления проходят ежедневно с 28 декабря в 17.30 и 20.00 до 5 января.

Яна Шипко:
Мы успели побывать за кулисами и заметили, что очень необычные, красочные костюмы. Задействованы артисты цирка, балета.

Звездолёт во главе с главным Дедом Морозом и более тысячи участников. Новогоднее шествие в Минске в кадрах

Елена Родионова:
Артисты цирка, балета, профессиональные хореографы, настоящий Дед Мороз и Снегурочка. Поэтому приходите и все увидите сами.

На Октябрьской площади возле Дворца Республики у нас проходит музыкальная сказка «Новогодний звездопад». Это своеобразный мюзикл, в котором задействовано большое количество артистов. Это веселое представление, которое проходит ежедневно в 19.00 и 21.00.

Кроме того, мы приглашаем на ежедневное лазерное шоу возле Дворца спорта.

Подробности новогодних мероприятий в Верхнем городе столицы – в видеоматериале.

# Новый год # Культура # Яна Шипко # Елена Родионова # Фотофакт

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