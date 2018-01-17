Каждый год будем репетировать свое 50-летие. Как музыкальный театр отметил свой день рождения?

Уже 47 сезон артисты радуют публику. А сегодня для зрителей подготовили особенную программу.

Адам Мурзич, художественный руководитель Белорусского государственного академического музыкального театра:

Первое отделение – зарубежная классика оперетта венская, второе отделение – советская тоже оперетта. Каждый год 17 января мы будем репетировать свое 50-летие, поэтому всегда будем делать такой концерт с новыми концертными программами.