Каждый год будем репетировать свое 50-летие. Как музыкальный театр отметил свой день рождения?
Новости Беларуси. Белорусский государственный академический музыкальный театр 17 января празднует день рождения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Уже 47 сезон артисты радуют публику. А сегодня для зрителей подготовили особенную программу.
Адам Мурзич, художественный руководитель Белорусского государственного академического музыкального театра:
Первое отделение – зарубежная классика оперетта венская, второе отделение – советская тоже оперетта. Каждый год 17 января мы будем репетировать свое 50-летие, поэтому всегда будем делать такой концерт с новыми концертными программами.
Уникальные голоса, искрометные танцы и самые яркие номера. Артисты постоянно удивляют зрителей, взамен получая заслуженные награды и любовь.