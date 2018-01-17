Этому жанру все возрасты покорны. День селфи пройдет в Национальном художественном музее 17 января

Посетители смогут сфотографироваться со всеми понравившимися экспонатами. Главное условие – предметы должны остаться целыми и нетронутыми. Кроме этого, все желающие смогут не только сделать фото на фоне экспоната, но и принять участие в квесте, а также увидеть временные выставки Художественного музея. Задавать настроение будут джазовые музыканты.

Елизавета Елиневич, заведующая сектора маркетинга Национального художественного музея:

Селфи – это тот жанр, которому все возрасты покорны. Мы бы хотели, чтобы в этот день все сконцентрировались больше на портретах и на чувстве себя в музее. Тем более что это такая хорошая инициатива и классная акция, которая имеет свое начало в 2014 году.

К слову, сейчас практически во всех музеях мира можно снимать без вспышки. Подобное новшество способствует продвижению искусства и знакомству с новыми выставками.