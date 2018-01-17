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Этому жанру все возрасты покорны. День селфи пройдет в Национальном художественном музее 17 января

17 января 2018 07:59
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Новости Беларуси. Фотографировать разрешено. День селфи пройдет 17 января в Национальном художественном музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этому жанру все возрасты покорны. День селфи пройдет в Национальном художественном музее 17 января-1

Посетители смогут сфотографироваться со всеми понравившимися экспонатами. Главное условие – предметы должны остаться целыми и нетронутыми. Кроме этого, все желающие смогут не только сделать фото на фоне экспоната, но и принять участие в квесте, а также увидеть временные выставки Художественного музея. Задавать настроение будут джазовые музыканты.

Этому жанру все возрасты покорны. День селфи пройдет в Национальном художественном музее 17 января-4

Елизавета Елиневич, заведующая сектора маркетинга Национального художественного музея:
Селфи – это тот жанр, которому все возрасты покорны. Мы бы хотели, чтобы в этот день все сконцентрировались больше на портретах и на чувстве себя в музее. Тем более что это такая хорошая инициатива и классная акция, которая имеет свое начало в 2014 году.

К слову, сейчас практически во всех музеях мира можно снимать без вспышки. Подобное новшество способствует продвижению искусства и знакомству с новыми выставками.

# Культура # Фотофакт # Музеи Минска # Елизавета Елиневич

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