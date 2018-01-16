На фестивале китайского кино в кинотеатре «Центральный» все сеансы бесплатные

Стартовал проект картиной «Железнодорожные тигры» с Джеки Чаном в главной роли. На неделе любители кино смогут оценить китайский кинематограф во всех жанрах – от лирической драмы и легкой комедии до романтических и приключенческих фильмов.

Анатолий Тозик, директор Республиканского института китаеведения имени Конфуция БГУ:

Чтобы лучше изучать язык, чувствовать этот язык, нужно знакомиться с китайской культурой, с китайским кинематографом. Фильмы тоже отобраны не случайно, а так, чтобы они сегодня могли демонстрировать уровень развития китайского кинематографа и были полезны для зрителей.

Инициатор кинопоказа, который в столице стал ежегодным, – Республиканский институт китаеведения БГУ. Все сеансы бесплатные. Билеты можно получить в кассах кинотеатра за час до начала просмотра.