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Куклу, что защищает от нечистой силы, можно сделать в Вилейском краеведческом музее

17 января 2018 15:29
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Новости Беларуси. Новый культурно-образовательный проект в Вилейском краеведческом музее, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Куклу, что защищает от нечистой силы, можно сделать в Вилейском краеведческом музее-1

Здесь начали проводить мастер-классы, посвященные народно-прикладному искусству Беларуси. Так, на первом занятии рассказали про обереги. И более того, предложили своими руками сделать для себя талисман – куклу-мотанку. Без использования иглы, только ткань и нитки. Считалось, что такая кукла способна защитить ребенка от нечистой силы.

Куклу, что защищает от нечистой силы, можно сделать в Вилейском краеведческом музее-4

Куклу, что защищает от нечистой силы, можно сделать в Вилейском краеведческом музее-6

Надежда Авдей, директор Вилейского историко-краеведческого музея:
На наших мастер-классах мы проводим лекцию, мы рассказываем детям во что играли. Мы показываем этот раритет, который хранится в фондах нашего историко-краеведческого музея. Мы хотим показать, что первая кукла, это первые шаги женщины к младенцу – это  сама идея всех этих мастер-классов и всего того, что мы делаем. Рассказываем детям о традициях наших белорусов.

Следующие мастер-классы – рисунки по стеклу и набойка. Организаторы проекта рассчитывают, что он будет интересен прежде всего семейным парам и их детям.

# Культура # Народное творчество # Фотофакт # Надежда Авдей

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