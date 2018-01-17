Куклу, что защищает от нечистой силы, можно сделать в Вилейском краеведческом музее

Здесь начали проводить мастер-классы, посвященные народно-прикладному искусству Беларуси. Так, на первом занятии рассказали про обереги. И более того, предложили своими руками сделать для себя талисман – куклу-мотанку. Без использования иглы, только ткань и нитки. Считалось, что такая кукла способна защитить ребенка от нечистой силы.

Надежда Авдей, директор Вилейского историко-краеведческого музея:

На наших мастер-классах мы проводим лекцию, мы рассказываем детям во что играли. Мы показываем этот раритет, который хранится в фондах нашего историко-краеведческого музея. Мы хотим показать, что первая кукла, это первые шаги женщины к младенцу – это сама идея всех этих мастер-классов и всего того, что мы делаем. Рассказываем детям о традициях наших белорусов.

Следующие мастер-классы – рисунки по стеклу и набойка. Организаторы проекта рассчитывают, что он будет интересен прежде всего семейным парам и их детям.