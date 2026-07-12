Новости по тегу #Белорусский государственный музыкальный театр

В основе постановки – бессмертный сюжет Андерсена о китайском императоре, который променял живую птицу на золотую игрушку.
«Театр постоянно меняется. Из года в год приходят новые артисты, ставятся новые спектакли. И, конечно же, мы сохраняем и традиции».
Билеты на сегодняшний спектакль уже распроданы. Следующий показ «Голубой камеи» – уже только в 2025 году.
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