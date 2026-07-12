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Новости по тегу #Белорусский государственный музыкальный театр

Премьера балета «Соловей» прошла в Музыкальном театре
12 июля 2026 08:21

Премьера балета «Соловей» прошла в Музыкальном театре

Музыкальному театру Беларуси 55 лет! Главный дирижёр рассказал об успехах и планах
22 января 2026 07:55

Музыкальному театру Беларуси 55 лет! Главный дирижёр рассказал об успехах и планах

На сцене Музыкального театра состоится показ легендарного мюзикла «Голубая камея»
18 декабря 2024 10:35

На сцене Музыкального театра состоится показ легендарного мюзикла «Голубая камея»

«Всегда в каком-то авральном режиме». Как артисты театра музкомедии готовятся к новому сезону?
05 сентября 2022 14:59

«Всегда в каком-то авральном режиме». Как артисты театра музкомедии готовятся к новому сезону?

«Минскпроект» о реконструкции театра музкомедии: «Пока однозначно концепция не определена»
05 июля 2018 14:15

«Минскпроект» о реконструкции театра музкомедии: «Пока однозначно концепция не определена»

Каждый год будем репетировать свое 50-летие. Как музыкальный театр отметил свой день рождения?
17 января 2018 18:09

Каждый год будем репетировать свое 50-летие. Как музыкальный театр отметил свой день рождения?

Как создаются костюмы для театра? Репортаж СТВ
13 ноября 2017 20:36

Как создаются костюмы для театра? Репортаж СТВ

«Должно появиться белорусское знаковое произведение!» Художественному руководителю музыкального театра Адаму Мурзичу – 75 лет!
29 августа 2016 08:27

«Должно появиться белорусское знаковое произведение!» Художественному руководителю музыкального театра Адаму Мурзичу – 75 лет!

Белорусский государственный академический музыкальный театр представил премьеру - мюзикл «Моя прекрасная леди»
25 мая 2015 07:29

Белорусский государственный академический музыкальный театр представил премьеру - мюзикл «Моя прекрасная леди»

Артист-вокалист Белорусского государственного музыкального театра Антон Заянчковский удостоен почетной награды «Минчанин года»
18 сентября 2014 07:04

Артист-вокалист Белорусского государственного музыкального театра Антон Заянчковский удостоен почетной награды «Минчанин года»