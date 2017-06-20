Каждую пятницу в Дзержинске работает библиотека под открытым небом
Новости Беларуси. Лето под книжным зонтиком. Посетить библиотеку под открытым небом можно в Дзержинске. Образовательно-развлекательный проект маленьких читателей и их родителей на площадке у фонтана приглашает каждую пятницу.
Квесты, викторины и конкурсы - детей ждет насыщенная программа,
сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Здесь же есть и фотозона, где можно представить себя героем любимых мультфильмов и книг. Есть и летний читальный зал.
«Новинка» этого книжного сезона - возможностей получить консультацию психолога.
Пока малыши развлекаются, их родители могут обратиться к специалисту.
Валентина Климович, директор Дзержинской районной централизованной библиотечной системы:
Здесь можно почитать, отдохнуть с детими, поиграть, получить массу положительных эмоций, информацию и знания,
которые лягут в основу взросления и становления личности каждого маленького человека.
Ведь это не праздное времяпрепровождение, а активное, радостное занятие.
Проект призван способствовать духовно-нравственному развитию детей и воспитать вкус к качественной литературе. Задача - серьезная, а вот эффективно решить ее можно - через игру.
Марина Шелепова:
Это новое, современное. Так должно быть. Дети приходят, видят, им это интересно, они заинтересованы. Будут приходить, если им предлагать побольше таких увлекательных мероприятий.