Картины писали прямо в музее. Выставка юных художников проходит в Минске

Новости Беларуси. Война сквозь призму искусства. К 75-летию Победы в музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка юных художников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В экспозиции более 60 работ. Живопись, графика, но самое главное – это эмоции детей, которые они отразили в своих работах. Здесь и картины по мотивам военных произведений, и личные интерпретации, созданные после встреч с ветеранами и узниками концлагерей, и семейные истории из личного архива.

Гостями открытия выставки стали учащиеся художественных школ столицы. Свои шедевры они создавали прямо в залах музея.

Игорь Мотин, директор Бобруйской городской детско-юношеской образцовой студии изобразительного искусства «Радуга»:

Эта тема как бы уходит, выхолащивается из семейных альбомов, из семейных рассказов, реликвий, воспоминаний. А я, как педагог, руководитель художественной школы и проекта, в том числе, всегда говорю, что это наш стержень, на котором держится и семейственность, и образование, и воспитание, потому что мы благодаря тем людям, которые добыли победу, в общем-то, и живём, и существуем на этой земле.





Елизавета Матус, участница выставки:

Обязательно нужно помнить, знать историю не только своей семьи, но и в общем, потому что это делали ради нас, ради нашего будущего и мы должны чтить память тех, кто погиб. И самое малое, что мы можем сделать – это помнить. Помнить о них.