Картины писали прямо в музее. Выставка юных художников проходит в Минске

Новости Беларуси. Война сквозь призму искусства. К 75-летию Победы в музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка юных художников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Война сквозь призму искусства. К 75-летию Победы в музее истории Великой Отечественной войны открылась выставка юных художников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В экспозиции более 60 работ. Живопись, графика, но самое главное – это эмоции детей, которые они отразили в своих работах. Здесь и картины по мотивам военных произведений, и личные интерпретации, созданные после встреч с ветеранами и узниками концлагерей, и семейные истории из личного архива.
Гостями открытия выставки стали учащиеся художественных школ столицы. Свои шедевры они создавали прямо в залах музея.
Игорь Мотин, директор Бобруйской городской детско-юношеской образцовой студии изобразительного искусства «Радуга»:
Эта тема как бы уходит, выхолащивается из семейных альбомов, из семейных рассказов, реликвий, воспоминаний. А я, как педагог, руководитель художественной школы и проекта, в том числе, всегда говорю, что это наш стержень, на котором держится и семейственность, и образование, и воспитание, потому что мы благодаря тем людям, которые добыли победу, в общем-то, и живём, и существуем на этой земле.
Елизавета Матус, участница выставки:
Обязательно нужно помнить, знать историю не только своей семьи, но и в общем, потому что это делали ради нас, ради нашего будущего и мы должны чтить память тех, кто погиб. И самое малое, что мы можем сделать – это помнить. Помнить о них.
Экспозиция собрала творчество юных художников из Беларуси и России. Посмотреть картины можно будет до 27 марта.