Саксофонист Павел Аракелян: «Джаз – это образ мышления»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – организатор фестиваля Minsk Winter Jazz 2020 – Инга Бухвалова, саксофонист – Павел Аракелян.
Павел, для Вас джаз – это что, в первую очередь?
Павел Аракелян, саксофонист:
Для меня это уже образ жизни, может быть, образ мышления. Потому что накладывает определённый отпечаток.
Вы сами пишете композиции? Или исполняете какие-то особенные? Или, возможно, это всё – импровизация? Как Вы говорите, образ мышления.
Павел Аракелян:
Это всё вместе. Это всегда всё вместе. Джаз – это просто полностью всё вместе. И в крайнее время больше стараемся писать сами.
А насколько джаз популярен в Минске?
Павел Аракелян:
Всё больше люди начинают понимать различие между традиционным, авторским, различие в стилях, различие между концертом клубным и концертом, например, зальным. Человек воспринимает музыку сердцем. Поэтому не надо с точки зрения музыканта, специалиста, критика людям навязывать: «Ай, это для них сложно». Не сложно, если это искренне, честно и эмоционально – для них это будет в самый раз.