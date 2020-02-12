Прямой эфир

Саксофонист Павел Аракелян: «Джаз – это образ мышления»

12 февраля 2020 09:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – организатор фестиваля Minsk Winter Jazz 2020 Инга Бухвалова, саксофонист – Павел Аракелян.

Павел, для Вас джаз – это что, в первую очередь?

Павел Аракелян, саксофонист:
Для меня это уже образ жизни, может быть, образ мышления. Потому что накладывает определённый отпечаток.

Вы сами пишете композиции? Или исполняете какие-то особенные? Или, возможно, это всё – импровизация? Как Вы говорите, образ мышления.

Саксофонист Павел Аракелян: «Джаз – это образ мышления» -1

Павел Аракелян: 
Это всё вместе. Это всегда всё вместе. Джаз – это просто полностью всё вместе. И в крайнее время больше стараемся писать сами.

А насколько джаз популярен в Минске?

Павел Аракелян: 
Всё больше люди начинают понимать различие между традиционным, авторским, различие в стилях, различие между концертом клубным и концертом, например, зальным. Человек воспринимает музыку сердцем. Поэтому не надо с точки зрения музыканта, специалиста, критика людям навязывать: «Ай, это для них сложно». Не сложно, если это искренне, честно и эмоционально – для них это будет в самый раз.

# Белорусские исполнители

Другие новости рубрики

Все новости
Получил диплом драматурга и ушёл в монастырь. Как живут монахи в Жировичах
11 февраля 2020 16:46

Получил диплом драматурга и ушёл в монастырь. Как живут монахи в Жировичах

Оригинал «Апостола» Фёдорова и чаша прусской принцессы. Уникальные экспонаты есть в музее монастыря в Жировичах
11 февраля 2020 14:45

Оригинал «Апостола» Фёдорова и чаша прусской принцессы. Уникальные экспонаты есть в музее монастыря в Жировичах

Пинигин высказался об актрисе Шпилевской
11 февраля 2020 14:07

Пинигин высказался об актрисе Шпилевской