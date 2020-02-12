Саксофонист Павел Аракелян: «Джаз – это образ мышления»

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – организатор фестиваля Minsk Winter Jazz 2020 – Инга Бухвалова, саксофонист – Павел Аракелян.

Павел, для Вас джаз – это что, в первую очередь?

Павел Аракелян, саксофонист:

Для меня это уже образ жизни, может быть, образ мышления. Потому что накладывает определённый отпечаток.

Вы сами пишете композиции? Или исполняете какие-то особенные? Или, возможно, это всё – импровизация? Как Вы говорите, образ мышления.