«Это сразу очень высокая планка». Какую роль Шпилевская считает самой сложной





Юлия Шпилевская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Наверное, скажу, что это была Павлинка, всё же. Потому что она первая, потому что она классическая. Потому что на неё очень много взглядов. Потому что от неё очень много требуют, от неё очень много ждут. Потому что это сразу очень высокая планка, которую ты должен – прямо, впрыгнуть сразу в карету и сесть герцогиней. Да? Понятно, что Павлинка – это немножко другой образ. Вообще, это образ простой деревенской девушки, но у которой большие планы на будущее. И у которой ясный ум, и она видит какие-то нюансы, которых не хотелось бы, чтоб было в её жизни.