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Картины оживают на глазах. День виртуальной реальности проходит на «Лістападзе»

05 ноября 2018 07:43
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Новости Беларуси. Картины, которые оживают на глазах. Сегодня, 5 ноября, на кинофестивале «Лістапад» день виртуальной реальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Картины оживают на глазах. День виртуальной реальности проходит на «Лістападзе»-1

Картины оживают на глазах. День виртуальной реальности проходит на «Лістападзе»-3

Картины оживают на глазах. День виртуальной реальности проходит на «Лістападзе»-5

Во Дворце искусств художники из Украины, Литвы и Польши на суд белорусскому зрителю представили сферические картины. Так, надев VR-очки, можно оказаться на вершине горы или, например, в джунглях.

Картины оживают на глазах. День виртуальной реальности проходит на «Лістападзе»-8

Вера Судиловская, художница:
Это как интерпретация по мотивам картин – там более яркое развитие сюжета, можно перейти из комнаты в комнату. Там не четко копия картины, там намного интереснее.

Картины оживают на глазах. День виртуальной реальности проходит на «Лістападзе»-11

Дмитрий Сорокин, куратор выставки «День виртуальной реальности»:
Мы пытаемся донести до белорусских режиссеров, сценаристов, продюсеров, художников перспективность виртуальной реальности как инструмента для создания объектов искусств для реализации своих творческих идей.

Сегодня теоретическая часть, где каждый сможет познакомится с этим искусством. А уже завтра, 6 ноября, на «Беларусьфильме» стартуют практические дни. Желающие смогут создать свои проекты виртуальной реальности сами. Здесь главное не владение программированием, а фантазия и креатив, уверяют организаторы.

Картины оживают на глазах. День виртуальной реальности проходит на «Лістападзе»-14

Картины оживают на глазах. День виртуальной реальности проходит на «Лістападзе»-16

Картины оживают на глазах. День виртуальной реальности проходит на «Лістападзе»-18

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # Культура # Вера Судиловская # Дмитрий Сорокин # Фотофакт

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