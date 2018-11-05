Картины оживают на глазах. День виртуальной реальности проходит на «Лістападзе»

Новости Беларуси. Картины, которые оживают на глазах. Сегодня, 5 ноября, на кинофестивале «Лістапад» день виртуальной реальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце искусств художники из Украины, Литвы и Польши на суд белорусскому зрителю представили сферические картины. Так, надев VR-очки, можно оказаться на вершине горы или, например, в джунглях.

Вера Судиловская, художница: Это как интерпретация по мотивам картин – там более яркое развитие сюжета, можно перейти из комнаты в комнату. Там не четко копия картины, там намного интереснее.

Дмитрий Сорокин, куратор выставки «День виртуальной реальности»:

Мы пытаемся донести до белорусских режиссеров, сценаристов, продюсеров, художников перспективность виртуальной реальности как инструмента для создания объектов искусств для реализации своих творческих идей.

Сегодня теоретическая часть, где каждый сможет познакомится с этим искусством. А уже завтра, 6 ноября, на «Беларусьфильме» стартуют практические дни. Желающие смогут создать свои проекты виртуальной реальности сами. Здесь главное не владение программированием, а фантазия и креатив, уверяют организаторы.