Выставка белорусского акварелиста Геннадия Шутова проходит в Париже
Новости Беларуси. Выставка работ нашего земляка Геннадия Шутова в эти дни проходит в парижской галерее «Диамант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои картины художник писал в основном акварелью и владел этим материалом виртуозно, что отмечают и критики, и искусствоведы.
Произведения Шутова находятся в коллекциях как Национального художественного музея Беларуси, так и самых крупных и представительных мировых хранилищ таких, как Метрополитен-музей в Нью-Йорке, Третьяковская галерея в Москве.
Геннадий Шутов награжден орденом «Знак Почета», лауреат специальной премии Президента Беларуси за значительный вклад в развитие современного изобразительного искусства.