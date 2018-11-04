Выставка белорусского акварелиста Геннадия Шутова проходит в Париже

Новости Беларуси. Выставка работ нашего земляка Геннадия Шутова в эти дни проходит в парижской галерее «Диамант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои картины художник писал в основном акварелью и владел этим материалом виртуозно, что отмечают и критики, и искусствоведы.