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Выставка белорусского акварелиста Геннадия Шутова проходит в Париже

04 ноября 2018 12:30
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Новости Беларуси. Выставка работ нашего земляка Геннадия Шутова в эти дни проходит в парижской галерее «Диамант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои картины художник писал в основном акварелью и владел этим материалом виртуозно, что отмечают и критики, и искусствоведы.

Выставка белорусского акварелиста Геннадия Шутова проходит в Париже-1

Произведения Шутова находятся в коллекциях как Национального художественного музея Беларуси, так и самых крупных и представительных мировых хранилищ таких, как Метрополитен-музей в Нью-Йорке, Третьяковская галерея в Москве.

Выставка белорусского акварелиста Геннадия Шутова проходит в Париже-4

Геннадий Шутов награжден орденом «Знак Почета», лауреат специальной премии Президента Беларуси за значительный вклад в развитие современного изобразительного искусства.

Выставка белорусского акварелиста Геннадия Шутова проходит в Париже-7

# Художник # Культура # Фотофакт

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