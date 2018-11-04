Светлана Немоляева рассказала о поездках в Беларусь с мужем Александром Лазаревым

Новости Беларуси. В рамках кинофестиваля «Лiстапада» в Беларусь съехалось много знаменитостей. Светлана Немоляева и Рустам Сагдуллаев стали почетными гостями церемонии открытия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. В рамках кинофестиваля «Лiстапада» в Беларусь съехалось много знаменитостей. Светлана Немоляева и Рустам Сагдуллаев стали почетными гостями церемонии открытия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В ее экранный образ Олечки Рыжовой из «Служебного романа» зритель влюбился навсегда. А она влюбилась в белорусскую столицу.
Светлана Немоляева, народная артистка РСФСР:
Мы жили в гостинице «Беларусь», которая недалеко от Троицкого предместья, которое меня всегда несказанно восхищало. И мы с мужем С Александром Лазаревым ходили, гуляли. Каждый приезд в Беларусь был для нас большой радостью, вот и сейчас я просто признаюсь в любви. Я очень рада.
Попав в Минск во время знаковой даты, ностальгия возникла и по комсомольской юности.
Светлана Немоляева:
Муж мой Саша ездил на целину, МХАТ посылал на целину. Я была правильная: надо прийти на собрание – надо.
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