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Светлана Немоляева рассказала о поездках в Беларусь с мужем Александром Лазаревым

04 ноября 2018 17:44
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Новости Беларуси. В рамках кинофестиваля «Лiстапада» в Беларусь съехалось много знаменитостей. Светлана Немоляева и Рустам Сагдуллаев стали почетными гостями церемонии открытия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Светлана Немоляева рассказала о поездках в Беларусь с мужем Александром Лазаревым-1

В ее экранный образ Олечки Рыжовой из «Служебного романа» зритель влюбился навсегда. А она влюбилась в белорусскую столицу.

Светлана Немоляева рассказала о поездках в Беларусь с мужем Александром Лазаревым-4

Светлана Немоляева, народная артистка РСФСР:
Мы жили в гостинице «Беларусь», которая недалеко от Троицкого предместья, которое меня всегда несказанно восхищало. И мы с мужем С Александром Лазаревым ходили, гуляли. Каждый приезд в Беларусь был для нас большой радостью, вот и сейчас я просто признаюсь в любви. Я очень рада.

Светлана Немоляева рассказала о поездках в Беларусь с мужем Александром Лазаревым-7

Светлана Немоляева рассказала о поездках в Беларусь с мужем Александром Лазаревым-9

Попав в Минск во время знаковой даты, ностальгия возникла и по комсомольской юности.

Светлана Немоляева:
Муж мой Саша ездил на целину, МХАТ посылал на целину. Я была правильная: надо прийти на собрание – надо.

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# Российские актеры # Культура # Светлана Немоляева # Фотофакт

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