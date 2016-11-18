Картины Марка Шагала на ощупь: в Национальном историческом музее открылась выставка для детей с ослабленным зрением

Новости Беларуси. Шагал на ощупь. В Национальном историческом музее открылась трехдневная выставка для слабовидящих и незрячих детей «Любовь – это полет».

Полет над городом, над Витебском и просто прогулку в облаках ребята совершили вместе с Марком Шагалом. Именно его работы в необычной обработке представлены в экспозиции. Картины изображены не на холстах, а представляют собой витражи. Они созданы при помощи относительно новой техники запекания стекла фьюзинг.

Такая обработка предполагает объемность. Это позволило слабовидящим детям тактильно изучить работы великого художника, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.