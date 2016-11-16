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Письмо с рисунком: как создаются японские этэгами?

16 ноября 2016 10:41
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Придорожный пейзаж.  Скромный клевер. Нежный аромат…  Пару слов набрасывает автор на бумагу, дополняет яркой картинкой и отправляет знакомым.

Этэгами пришло к нам из Японии и дословно переводится как письмо с рисунком. Японцы большую значимость придавали новогодним открыткам, обменивались пожеланиями по почте со всеми знакомыми.

А почему бы не сделать открытку на каждый день? Получилось! Этэгами стали интересоваться  во всех уголках планеты.

У этой открытки нет определенного стиля, каждый выбирает то, что ему по душе. Можно использовать акварельные краски, карандаши, фломастеры, тушь, а можно и вовсе создать аппликацию. У этого творчества нет границ.

 Для этэгами подойдет акварельная бумага, так как она хорошо впитывает влагу. Интересно и то, что отравляется она без конверта в виде стандартной почтовой открытки размером 10х15, с обратной стороны пишется адрес, наклеиваются марки и ваша открытка готова к отправке.

С помощью традиционной японской техники рисованию тушью – сумиэ  также можно создать такую открытку. Задача художника передать красоту природы с помощью оттенков туши, от серебристо – серого до глубоко черного. Научиться ей легко и под силу каждому.

В Японии этэгами стало частью национальной культуры: издается специальная литература по этому виду творчества, проходят выставки работ на почтовых отделениях. Беларусь – не исключение, в Минске был создан центр японской культуры,  в котором учат создавать восточную красоту. А в рамках фестиваля  японской осени недавно прошла выставка лучших работ белорусских этэгами.

# Культура # Фотофакт # Творчество # Святослав Гаевский

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