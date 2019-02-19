Картины, которые можно и нужно щупать. Белорусский художник пишет для незрячих людей

Мария Рудко полностью потеряла зрение ещё в детстве. Девушка ничего не видит, но чувствует. Этого достаточно, чтобы в прямом смысле прикоснуться к искусству. Именно для таких людей белорусский художник Василий Зенько организовал выставку тактильных картин. И понять мир слепых людей ему помогала Маша.

Мария Рудко, учитель музыки:

Сначала мы теоретическую часть оговаривали: что это будет, какие картины, чему они посвящены, какой сюжет, насколько будет незрячему удобно это интерпретировать, поскольку такое абстрактное и образное мышление развито не очень хорошо.

Василий Зенько, художник:

Этот проект – эксперимент: посмотреть, как эти люди воспринимают, потому что, когда я его готовил, его видела, образно говоря, считывала только Мария. Я ей как экзамен сдавал.

Выставка готовилась почти год: творческому тандему пришлось изрядно потрудиться. Художник прислушивался к советам пианистки и путем проб, ошибок делал полотна всё более доступными для восприятия. Мария Рудко:

Василий находил пунктиры, которые уже пойдут в основу литературного текста. Затем он мне присылает эти тексты и я его печатала шрифтом Брайля.

Идея художника – создать картины для незрячих – новаторская. Здесь особенные люди могут не просто смотреть руками, но и даже читать. Гармоничное переплетение живописи и литературы открывает новые просторы для уникальных посетителей. Василий Зенько выбрал пятистишия и перевел их на шрифт Брайля.

Василий Зенько:

Я выбрал литературу Алеся Рязанова. Я давно знаком с его поэзией и он близок мне по духу. Нужны были коротенькие стихи, в которых буквально в нескольких строках был образ на ассоциации, чтобы не было много какой-то информации.

Работы белорусского художника выполнены в авторской технике – объёмной, рельефной, контурной. Благодаря особенной текстуре, картины отлично считываются на ощупь. В первую очередь выставка предназначена для слабовидящих и незрячих, но открыть новые грани искусства приходят и обычные люди.

Александр Казак, посетитель выставки:

Люди, которые лишены возможности видеть это всё так, как видят остальные зрячие, что-то ощутить, что-то почувствовать, какие-то фантазии возникли. Это здорово!

Александр Доманов, посетитель выставки:

Тема, которую он взял и совместил шрифт Брайля, и у него сама техника объёмная достаточно. Можно и картину потрогать и, в принципе, какую-то информацию она несёт для людей.