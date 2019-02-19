Ожившие символы города. Масштабное панно времени создают в гродненской гимназии

Новости Беларуси. Масштабное панно времени создают в одной из гимназий Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Команда увлеченных педагогов задумала сделать проект, который не имеет аналогов. Символы города – Фарный костел, Старый замок, Фара Витовта и Ратуша – оживают прямо на стенах. Над воплощением идеи уже полгода, вооружившись красками и кистями, трудится учитель биологии.

Он выполнил в натуральную величину знаменитый узор Коложской церкви и таинственные знаки на кирпичах храма, которые ученые не могут разгадать до сих пор. А развитие истории художник передал барельефом в виде волн, отсюда и название проекта – «Река времени».

Виктор Вечер, художник:

Мне хотелось еще, как художнику, показать движение света, откуда мы пришли и куда мы идем. Вот сверху падает этот свет, и он пронзает всё. Он пронзает эти здания, он проходит через стену этих домов, он их растворяет и нас призывает идти туда, к этому прекрасному, к чему мы должны всегда стремиться.