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В Минске впервые прошёл фестиваль живых скульптур «Пульс»

18 февраля 2019 07:30
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Новости Беларуси. Бронзовые, золотые и мраморные фантастические создания, исторические персонажи и литературные герои. Впервые в Минске прошел фестиваль-конкурс живых скульптур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске впервые прошёл фестиваль живых скульптур «Пульс»-1

Это популярное во всем мире направление уличного искусства полюбилось и минчанам, например, по проекту «Пешеходка». Организаторы представили на суд зрителей 16 образов. Сходства со статуями добиваются при помощи специального грима и сложных костюмов.

В Минске впервые прошёл фестиваль живых скульптур «Пульс»-4

Сейчас к радости поклонников этого жанра живые скульптуры готовы не просто часами оставаться неподвижными, но и делиться эмоциями.

В Минске впервые прошёл фестиваль живых скульптур «Пульс»-7

В Минске впервые прошёл фестиваль живых скульптур «Пульс»-9

Вероника Шрайнер, художник театра живых скульптур:
Вы видите более подвижную скульптуру, которая может с вами заигрывать, играть, флиртовать, в любом случае зритель должен первый проявить инетерс, увидеть, остановиться, посмотреть, тогда мы отреагируем.

В Минске впервые прошёл фестиваль живых скульптур «Пульс»-12

Зрители:  
Очень классно здесь, красивые скульптуры, мне здесь нравится.

В Минске впервые прошёл фестиваль живых скульптур «Пульс»-15

Фестиваль планируется проводить в четыре этапа на разных площадках страны. Присоединиться к нашим артистам уже готовы и живые статуи из Дании, Латвии, России, Чехии и Украины.

В Минске впервые прошёл фестиваль живых скульптур «Пульс»-18

В Минске впервые прошёл фестиваль живых скульптур «Пульс»-20

# Скульптура в Минске # Культура # Вероника Шрайнер # Фотофакт

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