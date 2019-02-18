В Минске впервые прошёл фестиваль живых скульптур «Пульс»

Новости Беларуси. Бронзовые, золотые и мраморные фантастические создания, исторические персонажи и литературные герои. Впервые в Минске прошел фестиваль-конкурс живых скульптур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это популярное во всем мире направление уличного искусства полюбилось и минчанам, например, по проекту «Пешеходка». Организаторы представили на суд зрителей 16 образов. Сходства со статуями добиваются при помощи специального грима и сложных костюмов.

Сейчас к радости поклонников этого жанра живые скульптуры готовы не просто часами оставаться неподвижными, но и делиться эмоциями.

Вероника Шрайнер, художник театра живых скульптур:

Вы видите более подвижную скульптуру, которая может с вами заигрывать, играть, флиртовать, в любом случае зритель должен первый проявить инетерс, увидеть, остановиться, посмотреть, тогда мы отреагируем.

Зрители:

Очень классно здесь, красивые скульптуры, мне здесь нравится.