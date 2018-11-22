Карибский джаз впервые прозвучит в Беларуси на фестивале «JAZZinMinsk-2018»

Минск станет столицей мирового джаза. Сразу на двух площадках зажжёт VII Международный фестиваль «JAZZinMinsk-2018». Форум соберёт более полусотни лучших музыкантов из США, Бразилии, Африки, Франции, Нидерландов, Латвии и Испании.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель международного фестиваля «JAZZinMinsk» – Евгений Владимиров.

Сколько дней продлится фестиваль и кто будет иметь честь его открыть сегодня?

Евгений Владимиров, руководитель международного фестиваля «JAZZinMinsk»:

Фестиваль продлится четыре дня: 22, 23, 24 и 25 ноября, с четверга по воскресенье включительно, на нашей главной джазовой большой сцене – во Дворце профсоюзов. Там уже 15 лет каждый месяц выступают «звёзды» мирового джаза. Но фестиваль – это флагманский проект, здесь уже, как минимум, нужно приглашать в Минск 100 великих артистов. За эти дни каждый день вся Октябрьская площадь – от Дворца профсоюзов до Дворца Республики – будет наполнена симпатичными афроамериканскими лицами.