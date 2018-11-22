Прямой эфир

Карибский джаз впервые прозвучит в Беларуси на фестивале «JAZZinMinsk-2018»

22 ноября 2018 10:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минск станет столицей мирового джаза. Сразу на двух площадках зажжёт VII Международный фестиваль «JAZZinMinsk-2018». Форум соберёт более полусотни лучших музыкантов из США, Бразилии, Африки, Франции, Нидерландов, Латвии и Испании.

Карибский джаз впервые прозвучит в Беларуси на фестивале «JAZZinMinsk-2018»-1

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ руководитель международного фестиваля «JAZZinMinsk» Евгений Владимиров.

Сколько дней продлится фестиваль и кто будет иметь честь его открыть сегодня?

Евгений Владимиров, руководитель международного фестиваля «JAZZinMinsk»:
Фестиваль продлится четыре дня: 22, 23, 24 и 25 ноября, с четверга по воскресенье включительно, на нашей главной джазовой большой сцене во Дворце профсоюзов. Там уже 15 лет каждый месяц выступают «звёзды» мирового джаза. Но фестиваль это флагманский проект, здесь уже, как минимум, нужно приглашать в Минск 100 великих артистов. За эти дни каждый день вся Октябрьская площадь от Дворца профсоюзов до Дворца Республики  будет наполнена симпатичными афроамериканскими лицами.

Карибский джаз впервые прозвучит в Беларуси на фестивале «JAZZinMinsk-2018»-4

Что на фестивале будет самое интересное?

Евгений Владимиров:
Мы физически никогда не привозили всех афрозвёзд из островов Океании. Представляете, на Карибских островах Океании, там другой климат, там настроение любви, экзотики и вот мы в пятницу, завтра, а в джаз-клубе в субботу, т. е. два дня устраиваем Дни карибского джаза. В Беларуси ничего подобного никогда не было. Есть великий герой Африки Деде Сен-При, его так зовут. Он певец, танцор, он исполнитель на африканских барабанах, ещё к тому же сразу на двух саксофонах играет на концерте и на флейте. Он собрал мировой бренд, называется его именем «Dede All Stars Orchestra».

Карибский джаз впервые прозвучит в Беларуси на фестивале «JAZZinMinsk-2018»-7

# Музыка # Культура # Евгений Владимиров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На VI Белорусской биеннале представят свои работы 200 художников
22 ноября 2018 07:24

На VI Белорусской биеннале представят свои работы 200 художников

Экскурсия по Минску с конкурсанткой детского «Евровидения» из Азербайджана и ее семьёй
21 ноября 2018 17:18

Экскурсия по Минску с конкурсанткой детского «Евровидения» из Азербайджана и ее семьёй

Почему квартал у Первомайской называют Абиссинией и зачем туда бегает в халате по ночам художница Зоя Луцевич?
21 ноября 2018 13:16

Почему квартал у Первомайской называют Абиссинией и зачем туда бегает в халате по ночам художница Зоя Луцевич?