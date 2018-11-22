Карибский джаз впервые прозвучит в Беларуси на фестивале «JAZZinMinsk-2018»

Минск станет столицей мирового джаза. Сразу на двух площадках зажжёт VII Международный фестиваль «JAZZinMinsk-2018». Форум соберёт более полусотни лучших музыкантов из США, Бразилии, Африки, Франции, Нидерландов, Латвии и Испании.
Минск станет столицей мирового джаза. Сразу на двух площадках зажжёт VII Международный фестиваль «JAZZinMinsk-2018». Форум соберёт более полусотни лучших музыкантов из США, Бразилии, Африки, Франции, Нидерландов, Латвии и Испании.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель международного фестиваля «JAZZinMinsk» – Евгений Владимиров.
Сколько дней продлится фестиваль и кто будет иметь честь его открыть сегодня?
Евгений Владимиров, руководитель международного фестиваля «JAZZinMinsk»:
Фестиваль продлится четыре дня: 22, 23, 24 и 25 ноября, с четверга по воскресенье включительно, на нашей главной джазовой большой сцене – во Дворце профсоюзов. Там уже 15 лет каждый месяц выступают «звёзды» мирового джаза. Но фестиваль – это флагманский проект, здесь уже, как минимум, нужно приглашать в Минск 100 великих артистов. За эти дни каждый день вся Октябрьская площадь – от Дворца профсоюзов до Дворца Республики – будет наполнена симпатичными афроамериканскими лицами.
Что на фестивале будет самое интересное?
Евгений Владимиров:
Мы физически никогда не привозили всех афрозвёзд из островов Океании. Представляете, на Карибских островах Океании, там другой климат, там настроение любви, экзотики и вот мы в пятницу, завтра, а в джаз-клубе в субботу, т. е. два дня устраиваем Дни карибского джаза. В Беларуси ничего подобного никогда не было. Есть великий герой Африки Деде Сен-При, его так зовут. Он певец, танцор, он исполнитель на африканских барабанах, ещё к тому же сразу на двух саксофонах играет на концерте и на флейте. Он собрал мировой бренд, называется его именем «Dede All Stars Orchestra».