Капали воском и смотрели в кольца. Какие гадания были традиционными на праздник Купалье?

Новости Беларуси. В этот день деревья передвигаются с места на место, животные разговаривают между собой, а в реках можно увидеть русалок, которые плавают в кристально чистой воде. Этот день овеян таким множеством легенд и преданий, как ни один другой в году, и никто не может поручиться, что из них правда, а что – выдумка. Этот день – праздник Ивана Купалы, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Спать на Купалье было нельзя. Это большой праздник. Обязательно дожидались рассвета, чтобы искупаться в первой росе. По легенде, она даровала здоровье. А еще в эту ночь, конечно, гадали.

Светлана Кравченко, библиотекарь Колосовской сельской библиотеки:

Многа было гаданняў. Гадалі на воску. Бралі шклянку з вадой, бралі свечку, запальвалі, капалі воскам у ваду. На што быў падобны той след, тое і чакала іх у жыцці. Гадалі на калечка. Таксама клалі ў шклянку з вадой і глядзелі. Трэба было доўга глядзець, і тады можна было ўбачыць свайго сужанага.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Наверное, одна из самых красивых купальских традиций – это плетение и запуск венков. С ним связано множество легенд.

Светлана Кравченко:

Што нагадвае наш вянок? Гэта ж кола. А што такое кола? Гэта сімвал сонца. А свята мы прысвячаем нашаму сонейку. Таму трэба было плясці вянкі, а потым на тым вянку можна было і сваю долю загадаць. Іх пускалі па рэчцы і глядзелі, як вяночак паплыве. Калі лёгка плыве і далёка, усе складзецца добра ў жыцці. Калі зачэпіцца за штосьці, будуць цяжкасці. А калі патоне – магчыма і хвароба. Анастасия Кончиц:

Из каких трав создавались купальские венки?

Светлана Кравченко:

Усё, што квітнее. Пляці, і будзе табе вянок. Вядома, рамонак абавязкова. Таму што гэта сімвал сонца, мы святкуем яго свята. Канюшына абавязкова, гэта сімвал пладароддзя, наша майбутняе багацце. Таму ўсё гаразд у вянок будзе. Канешне, мы ўплятаем лісце папаратніку, таму што свята ў нас купальскае, папаратнік хоча заквітнець ноччу. Таму мы нашы вянкі абавязкова задэкаруем лісцем папаратніку.

Анастасия Кончиц:

Как же их правильно плести?

Светлана Кравченко:

Бяром дзве кветачкі, кладзём іх крыж-накрыж, адна ля другой. Той, што зверху, яе сцеблем перакручваем ніжнюю. Атрымліваецца нібы такая пяцелька. Анастасия Кончиц:

Купальские веночки плелись с песнями, в больших компаниях.

Светлана Кравченко:

Як у каго атрымлівалася. Звычайна дзеўкі збіраліся дакучы, і песні спявалі, і пра хлопцаў гаманілі, і кожная свае патаённыя думкі думала. Тут нашы пажаданні, думкі, спатканні і заўтрашнія дні, і ўчарашнія таксама. Таму што жыццё наперадзе і пазаду.

Гадать на венках, прыгать через костер и играть в игры. Купальская ночь должна была быть веселой, поэтому разрешалось даже пошалить: молодежь воровала клубнику, стучала в окна, а возле костра играли в ручеек или чехарду.

Надежда Смоликова, методист по народному творчеству Крупского районного центра культуры:

Раньше больше были хороводы, гадания. Это неотъемлема часть, и каждая игра, каждая традиция несла свой характер, свою тему, значение для каждого жителя.

Купальские забавы актуальны и сейчас. Больше всего они нравятся детям. Они обычно празднуют день рождения водяного и с восторгом рассказывают про прыжки через костер.

Очень интересно перепрыгивать через костер. Чувствуешь, что ты не перепрыгиваешь, а летишь над ним.

Мы играли в «Ручеек» и перепрыгивали через костер.

Я была на Купалье. Я помню, как мы перепрыгивали через костер и нам давали подарки.

Перепрыгивают и загадывают желание. Они исполняются. Как праздновали Купалье наши предки и во что верили в этот день? Подробнее здесь.

Я знаю, что в эту ночь ищут папараць-кветку. Кто найдет папараць-кветку, тот будет радостным.