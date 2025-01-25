«Каляровы фэст» – побывали на выставке авторского гобелена Натальи Суховерховой

Много ярких красок, сочных оттенков, тепла и волшебства. В галерее Михаила Савицкого работает выставка авторского гобелена Натальи Суховерховой. Название говорит само за себя – «Каляровы фэст» – о любви к Беларуси, к ее людям, к природе, к национальным праздникам.

Наталья Суховерхова, художница по текстилю:

Это одна из ранних моих работ. Лен. Вы знаете, чем она интересна? Я делала наброски прямо на поле. Почему я так прониклась этой темой? Потому что я оказалась в деревне, в гостях, и я рвала лен сама своими руками, ставили в стоги. И меня даже пригласили быть звеньевой у них.

Размеры картины впечатляют – метр в ширину и почти два с половиной в высоту. На ее выполнение ушло несколько месяцев. И что интересно, такие большие полотна, по словам собеседницы, ткутся боком. Наталья Суховерхова:

Для того, чтобы выткать именно вот такой характер этих линий, чтобы они были пластичными, нужно повернуть его, тогда уток, шерстяная нить идет именно так, как мне нужно.

В этом зале находятся и другие ранние полотна автора. Некоторым уже почти полвека. Самая первая – «Сон-трава». Сегодня это экспонат Национального художественного музея, как и картина по соседству – «Солнечная сюита».

Наталья Суховерхова:

Раньше гобелены ткались, в общем-то, более свободно. И, как видите, здесь еще разные техники применялись, то есть какие-то объемы вводились. И чтобы ниточка не выскакивала, хвостики заводились назад и потом уже подрезались.